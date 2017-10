– Beste kurstilbud noen gang

Annonse:

Stein Bø-Mørland i Aust-Agder Idrettskrets er ikke i tvil om hva som venter ledere, trenere og utøvere i idretten 17.-18. november.

– Årets utgave av den store kurshelgen er det beste og bredeste programmet som vi har snekret sammen noen gang, smiler idrettsfaglig rådgiver Stein Bø-Mørland.

Femte året

Kurshelgen er et samarbeid mellom idrettskretsene i Aust-Agder og Vest-Agder samt noen få særkretser og regioner. Formålet er å samle ledere, trenere og utøvere på tvers av idretter til idrettsfaglig påfyll, inspirasjon og diskusjoner, ifølge Bø-Mørland.

– Det å samle engasjerte mennesker på tvers av idrettene er inspirerende i seg selv. Målet er å samle flest mulig til en helg og gjøre kurshelgen til en møteplass. Vi mener denne helgen også er en fin anledning til å utvide egne og klubbenes nettverk internt i idretten i vårt område, sier Bø-Mørland om konseptet og de rundt 25 kursene og foredragene som deltakerne kan velge og vrake i.

Bø-Mørland og idrettskretsen har lagt opp til noen få, samlende foredrag og kurs som de to dagene. Tidligere landslagsspiller i håndball, Anja Hammerseng-Edin, åpner ballet fredag 17.november med sitt anerkjente foredrag «Talentets indre kamp». Telemarkingen ga nylig ut bok. Foredraget handler om hvordan og hvorfor idretten mister for mange talenter på veien mot heder, ære, medaljer og rampelys. En lokal godbit er foredraget om hva som motiverer lokaldrettens rike onkel, Jan Sigurd Otterlei, til å støtte både toppidrett og breddeidrett med årlige millionbeløp.

Variert

Foruten praktiske kurs rettet mot økonomi, regnskap, møteledelse og ordinær klubb- og organisasjonsdrift, håper Bø-Mørland at fremtidens muligheter og utfordringer blir tema under kurshelgen.

– En rekke klubber er aktive på sosiale medier. Et av kursene går på idrettslags bruk og hvordan utnytte denne kanalen. Det er en rekke feller å havne i – samtidig som det er mange muligheter for klubbene å se nærmere på, sier han.

Stig Solberg er kursholder.

– Dette kurset mener vi er nyttig for klubbene. Uten at vi har tall, statistikk eller god nok kunnskap om dette, antar vi likevel at det er få klubber og idrettslag som har en gjennomtenkt strategi av sosiale medier. Dette er mitt lille høydepunkt av mange gode kurs og foredrag som vi byr på denne helgen, sier Stein Bø-Mørland.

Ut på glattisen

Proffbokser Kai Robin Havnaa skal også i aksjon. Han skal sammen med Thorbjørn Gyberg holde en bokseinspirert basisøkt som passer i de fleste idretter, som grunntrening eller variert trening.

– Olympiatoppen bidrar med to kurs, det ene er basistrening og det andre omhandler kosthold. Derfor er målgruppen vår hele helgen ikke bare rettet mot ledere, styremedlemmer og trenere. Vi håper også at utøvere fra 15-16-årsalderen, som vil noe ekstra med idretten, skal finne noe i menyen som kan inspirere til videre utvikling og satsing. Noe særlig lavere ned på alderstrinnene ser ikke for oss at kursene er ment for, forteller han videre.

De foregående årene har antallet påmeldte vært rundt 70 personer.

– Siden vi mener årets program er det beste – etter starten på dette konseptet for fem år siden – håper vi minst på det samme antallet i høst. Vi opplever at folk helt generelt er trege med å melde seg på. Noen klubber er stabilt gode, mens andre er fraværende i deltakelsen. Vi har lagt innsats i sy sammen et program som favner bredt. Det håper vi resulterer i en inspirerende samling der alle kursene får god oppslutning, sier han videre.

Bø-Mørland skryter av rammene for kurshelgen.

– Her i Sparebanken Sør Amfi har vi alt som behøves for å samle idretten, selv om deltakerne kan velge i en rekke kurs de to dagene det varer. At programmet har noe for alle, er det liten tvil om, avslutter idrettsfaglig rådgiver Stein Bø-Mørland.