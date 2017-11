Basketball: Titans satser kraftig på unge ledere

Annonse:

Distriktets ledende basketballmiljø, Arendal Titans går systematisk til verks for å gi et enda bedre tilbud til barn og unge. Forrige helg mottok fem unge ledere synlig bevis på at de er sertifisert som trener 1.

– Barn fortjener gode treninger og et godt miljø å være i. Derfor er jeg blitt med på lederprogrammet her i klubben. Det virket spennende da jeg ble spurt. Kursene har vært nyttige og jeg kommer garantert til å få bruk for dette fremover, sier Sebastian Zapart (15) til Arendals Tidende.

Spirer

Han fikk sammen med Rutendo Lionnel Mafuta, Aleksandar Pajic, Ole Takawira Utete og Halvor Haugmoen forrige helg diplom som synlig bevis på å ha fullført trener-1 kurs i basketball. De fem ungdommene har også fullført aktivitetsleder for ungdom og lederkurs i regi av Aust-Agder Idrettskrets. Arendal Titans stiller nå med egen mentor for å følge opp de unge lederspirene.

– Jeg er imponert over seriøsiteten disse ungdommene har i møtet med lederkurs og det som har vært tema underveis, sier klubbleder i Arendal Titans Øyvind Haugmoen.

At unge utøvere i idrettslag tar trener og lederkurs er i seg selv ikke banebrytende virksomhet. Idrettenes ulike særforbund og Norges Idrettsforbund (NIF) har alle trener- og lederprogrammer. Basketball er en relativt fersk idrett i distriktet. Derfor har klubbleder Øyvind Haugmoen og resten av styret utfordringer med å få foreldre – som ofte ikke har basketballerfaring – til å trene klubbens lag. Idretter som håndball og fotball har i større grad tilgang på foreldre med realkompetanse innen disse idrettene.

– Derfor må vi være enda mer systematiske i arbeidet med å sikre nok trenere og ledere i klubben vår. Dette gir muligheter for å skape gode utviklingsgrupper internt i klubben, forteller Øyvind Haugmoen til Arendals Tidende.

Ikke i tvil

Nevnte Zapart var ikke i tvil om hva han skulle svare da tilbudet om å delta på lederprogrammet kom. Tromøygutten har spilt basketball i fem år. Det skal han fortsette med samtidig som han nå påtar seg leder og trenerverv i klubben.

– For meg er det å være en god rollemodell ekstra viktig. Barn fortjener ledere som ser alle. Da tror jeg flere fortsetter i idretten. Jeg kan bare oppfordre andre ungdommer til å gjøre dette, sier Zapart fornøyd.

Haugmoen er ikke i tvil om effektene av klubbens arbeid med å fostre unge ledere. Klubben gjorde et delvis tilsvarende arbeid for 15 år siden. To av dem, Ole Kristoffer Skaaland og Herve Mugemana, er fortsatt aktive trenere og ledere i klubben i dag.

– Vi synes det er morsomt at denne gangen er det fem ungdommer som har lyst til dette. Derfor gjør vi det ordentlig og skikkelig. Det å bli leder krever også trening og erfaring, noe de får mye av når de trener barn og unge. Neste høydepunkt blir en egen samling til våren der teambuilding står på programmet. Investering i unge ledere gir mye tilbake, fastslår Haugmoen.

Klubblederen trekker også frem klubbens overordnede mål om at topping ikke er tillatt i klubbens regi.

– Da taper vi heller en kamp. Nå håper vi enda flere vil finne veien til treningene og lagene våre, inviterer Øyvind Haugmoen.

Arendal Titans favner bredt og er kjent for sin mangfoldige medlemsgruppe. Klubben har også konkrete planer om å rekruttere flere medlemmer til sporten. Klubben har allerede en mobil basketballbane som brukes aktivt i sommerhalvåret. Flere nye mobile baner planlegges innkjøpt.

– Uten gode ledere og trenere kan vi heller ikke rekruttere. De unge lederne våre er fremtidens ledere. Basketball i Titans skal være mer enn å drive idrett. Godt kameratskap, gode holdning og en sterk fellesskapsfølelse er det vi ønsker at spillerne skal oppleve hver uke. Da trenger vi påfyll av nye, unge og dedikerte trenerkrefter. Det se bra ut, avslutter en fornøyd klubbleder Øyvind Haugmoen.

Arendal Titans stiller denne sesongen med seniorlag, U19, U16, U14, U12, U10. Klubben har Sparebanken Sør Amfi som hjemmebane og antall medlemmer teller ca. 90.