Arendals Seilforening brukte fondspenger til innkjøp av nye båter.

I mai fikk foreningen 40.000 kroner fra Los-fondet. Pengene har Arendals Seilforening brukt til å kjøpe inn to helt nye tomannsjoller av typen RS Feva. For noen år siden fikk foreningen tre slike båter fra Norges Seilforening, men de ble ikke tatt i bruk. Det er det nå blitt en endring på.

Nytt prosjekt

I fjor høst ble det satt i gang tiltak for å få båtene på vannet og å skape et miljø for tomannsjoller i seilforeningen, forteller seilerforeningens leder Inge Roppen i en pressemelding fra Los.

– Vi ønsket å skape et miljø for tomannsjoller i seilforeningen, og da særlig for ungdom i alderen 12-15 år. RS Feva-båtene var som skapt for dette, uttaler han i meldingen.

Ettersom interessen for tomannsjollene tok seg opp ble det kjøpt inn to nye slike båter for å ta dem i bruk i prosjektet. Dermed er det nå fem slike båter i seilerforeningen og et lite miljø er i ferd med å vokse opp rundt tomannsjollene.

Enmannstradisjon

Tradisjonelt har seilerforeningen hatt kurs i enmannsjollen optimist for barn og unge, men ikke hatt et tilbud for ungdom som etter hvert blir for store for båten og fortsatt har hatt ønske om å seile sammen med andre. Båttypen seilerforeningen nå gir tilbud for er en båt med fokk, storeseil og gennaker. Den egner seg for fart og konkurranse, samtidig som den er trygg på sjøen og egner seg for uerfarne unge seilere.