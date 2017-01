Skadd da han tente på krutt og flere branntilløp

Klokken 23.46 fikk politiet melding om at ei kvinne hadde falt eller hoppet i sjøen ved Pollen, hun ble tatt hånd om av ambulanse og politi og kjørt til legevakt.

Flere ganger i løpet av nyttårsnatten fikk politiet melding om små branner. Klokken 00.14 kom melding om brann i et tre. Klokken 00.34 ble det meldt om branntilløp i et kratt på His. Brannvesenet rykket ut. Og klokken 01.53 fikk politiet melding om brann i en søppeldunk. Brannen ble slukket av brannvesenet.

Da politiet fikk melding om at en beruset mann gikk i Molandsveien klokkken 00.51 hadde de ikke kapasitet til å rykke ut.

Etter å ha tent krutt på en boks og tent på ble en person stygt skadd på Rygene i natt. Politiet fik melding om forholdet klokken 00.59. Det opprettes sak på forholdet og personen er kjørt til sykehus.

En beruset mann lå ved bensinstasjonen på Stoa klokken 01.23, personen ble kjørt hjem av venner.

En mann gikk i veibanen på Stoa klokken 02.04. Politiet plukket opp mannen og kjørte ham hjem.

Et utested på Langbryggen meldte om amper stemning ved to-tiden i natt, situasjonen løste seg.

Politiet fikk melding om at en person hadde tatt seg inn i en bolig i Arendal og stjålet bilnøkler. Personen skal ha vært kjent for dem som bor i huset.

En mann falt på sjøen da han skulle vaske hendene sine i vannet klokken 03.21. Mannen ble hjulpet på land av kamerater.

Klokken 03.55 ble en mann pågrepet for tyveri av bil og kjøring i påvirket tilstand. Han ble anmeldt og førerkortet ble beslaglagt.

En huseier fikk klokken 04.00 pålegg om å ta hensyn til omgivelsene sine når festen enda ikke var avsluttet.

Like før klokken fem i morges tok en drikkelek av på et nachspiel. Politiet fikk melding om husbråk klokken 04.49, men det viste seg å være nokså udramatisk.