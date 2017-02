Politiloggen: Vold i nære relasjoner, innbrudd og overstadig berusning

Lørdagsnatten startet for arendalspolitiet allerede ti minutter over midnatt. Da kom melding fra en huseier som var kommet hjem fra ferie og så at det hadde vært inbrudd i boligen.

En mann ble satt i drukkenskapsarrest klokka 00.48 i natt. Mannen ble pågrepet i Friergangen. I tillegg til å bli satt i arresten over natta er mannen anmeldt for å forulempe politiet.

En mann spytta i ansiktet til en politimann da han ble pågrepet for besittelse av narkotika i sentrum klokka 01.13. Mannen ble kjørt i arresten.

En mann ble bortvist fra sentrum klokka halv to i natt. Han skal ha laga trøbbel på et utested på Langbryggen.

Klokken 02.23 ble ei overstadig beruset kvinne tatt hånd om av politiet. Hun ble satt i arresten for å sove av seg rusen. Kvinna skal ha sittet i en taxi, men klarte ikke å ta vare på seg selv.

En mann var ifølge politiet til sjenanse for andre natt til søndag. Klokken 02.19 meldte politiet om at en mann var bortvist fra sentrum, bortvisningen skjedde på Nedre Tyholmsvei.

Klokken 04.43 kom det inn en melding til politiet om husbråk. Ei kvinne var lettere skadd etter at mannen hadde vært voldelig, hun ble kjørt til legevakt i ambulanse.