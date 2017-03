Politiloggen: Falsk innbruddsalarm og flere tilløp til brann

Inn i den første helga i vårmåneden Mars går det ganske rolig for seg på byen i Arendal natt til lørdag ifølge politiets oppdateringer på Twitter.

Politiet har likevel nok å gjøre, og kan melde om både branntilløp og innbrudd, som likevel ikke var et innbrudd.

Brann

I dag morges klokka 08.42 får politiet melding om at det har vært branntilløp på Barbugårdsveien. Fire personer kjøres til sykehus for sjekk etter å ha pustet inn røyk. Nødetater på stedet. Kort tid etter, klokka 09.54, tikker det inn ny melding om brann, denne gang på Eydehavn der det meldes om brann i et kjøretøy. Nødetater blir tilkalt og får kontroll på brannen. Brannårsaken er foreløig uviss.

Falsk alarm

Klokka 00.19 meldes det om mulig innbrudd i en bolig på en adresse i Arendal. Da politiet kom til stedet viste det seg at det ikke hadde vært noe innbrudd likevel.

Hoppet på sjøen

Tidlig fredag kveld oppsto det dramatikk på Gjestehavna i Arendal da politiet tok en 39 år gammel mann på fersken i å stjele en scooter. Reaksjonen fra tyven da han ble oppdaget var naturlig nok å hoppe i sjøen for å unngå lovens lange arm. Mannen blir reddet opp fra vannet og tatt hånd om.