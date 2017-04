Politiloggen: En person slått ned og en kastet ned trapp

Natt til til søndag var preget av to voldsepisoder i Arendal.

Klokken 00:58 på Nedre Tyholmsvei ble en mann på 40 år slått ned. Mannen kan ha fått brudd i kjeven og ble fraktet til sykehus. Ingen er pågrepet i saken.

En 30 år gammel mann ble kastet ned en trapp på et utested i Arendal i natt. Mannen er kjørt til sykehus for kontroll, og er muligens påført ribbeinsbrudd. En mann på 38 år er mistenkt for forholdet og anmeldes trolig av fornærmede.

Klokken 03:59 ble en mann på 35 år anmeldt for kjøring av bil i påvirket tilstand. Promillen ble målt til 1,2.