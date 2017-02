Øyestad IF: Går for ny topplassering

En sterk 2.plass ble fasiten for Øyestads a-lag i fjor. Denne sesongen tror trener Tommy G. Espedal at førsteplassen er innen rekkevidde. I veien står et to sterke lag fra vest og den endeløse rekka

– Først og fremst blir fotballsesongen 2017 lokaloppgjørenes år i 5.divisjon. Det kan komme mange overraskelser som kan avgjøre både tabellplasseringer og toppstrid, men først og fremst blir det kanskje et oppsving rundt om i distriktet med tanke på publikum, engasjement og lokalfotball. Det blir i alle fall nok å kjempe om av ære og poeng. Jeg tror det blir den beste 5.divisjonen på mange år, tror Espedal.

Status quo

28-åringen overtok i høst trenerjobben etter mangeårig trener Tor Andersen. Sistnevnte skal imidlertid assistere Espedal i årets sesong. Spillerstallen er i hovedsak lik fjorårets. Yassir Munir er eneste nyervervelse. Han spilte i Express sist sesong. Stallen teller totalt 28 spillere.

– For vår del blir også årets sesong kanskje den siste før det kommer opp nye spillere fra klubbens godt drevne juniorgruppe. Det ser lyst ut for Øyestad og vi sikter på å kjempe helt i toppen også denne sesongen, mener Espedal som også denne sesongen tror Ahmed Almazroi (toppscorer med 16 mål i fjor) og Nhut Tran blir sentrale i jakten på heder og poeng.

Tøffe Kristiansands-lag

Det kan bli utfordrende nok å gjenta fjorårets andreplass. Espedal trekker frem Donn 2 og Hånes som sterke lag i årets 5.divisjonsavdeling. Han er også spent på hva fjorårets 4.divisjonslag, Froland og Trauma møter til sesongen med.

– Det er jo dette som er selve hjertet i lokalfotballen. Vi vet ikke alltid hva og hvem som møter oss. Alle kan slå alle her lokalt, men jeg tror likevel at det er et par lag fra Kristiansand som kanskje vil bli de sterkeste utfordrerne til avdelingsseieren.

– Donn 2 stiller med en rekke gamle Start-spillere som Fredrik Strømstad og Christer Kleiven. De kan trille ball og vil nok gjøre livet surt for flere lag. Utover at Donn 2 blir sterke, vet vi også at Hånes satser friskt. For vår del blir nok lokaloppgjørene avgjørende for om vi gjentar fjorårets plassering. Lokalt er vi det mest erfarne, lokale laget. Det kan vippe en del kamper i vår favør selv om lokaloppgjør er unntatt all sunn fornuft, humrer Øyestads nye a-lagstrener Tommy G. Espedal.

De første kampene sparkes i gang 1. april. Morsomt blir det uansett.