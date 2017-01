Nabotomt tvangssolgt

Tomta ved siden av Esso-eiendommen er solgt.

Eiendomsmegler Phong Thanh Tran i Estate meglerhuset Arendal bekrefter at tomta like ovenfor den gamle Esso-eiendommen er solgt, på grunn av oppløsning av et sameie.

Tomta ble solgt på samme tid som salget av Esso-tomta ble godkjent, og også han opplyser at det tar tid å få på plass enkelte formaliteter.

Ifølge megleren skal dette handle om fordelingen av salgssummen.

Denne eiendommen har også strandlinje, men tomta er trolig ikke preget av ­problemene ved grunnen slik som den gamle Esso-tomta.

Eiendommen er regulert for bolig.

LES OGSÅ: Kjøper fortsatt hemmelig: Holder Trollnes-kortene tett til brystet