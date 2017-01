Lederen kan bli kastet ut av Frp

Lederen i Arendal Fremskrittsparti kan bli kastet ut av partiet.

Det skriver Agderposten.

Ifølge avisen har lederen av Arendal Frp siden 2015, Bjørnar Solvei, fått skriftlig varsel fra Aust-Agder Fremskrittsparti om eksklusjon. Han skal ha fått frist til tirsdag kl. 12 med å komme motsvar. Ifølge avisen fikk Frp-lederen brevet fra fylkesstyret for tre dager siden.

– I motsvaret mitt vil jeg skrive at det ikke finnes grunnlag for å ekskludere meg. Jeg har ikke handlet på tvers av partiets etiske retningslinjer. Jeg har vært talsmann i media og skrevet leserinnlegg, og det er en naturlig del av mitt lederverv. Jeg har aldri hetset noen, sier Solvei til Agderposten.

Også partimedlemmene Ingart Blikra og Helge Christophersen står ifølge avisen i fare for å bli kastet ut enten permanent eller for en periode.

Splittelse

Åshild Bruun-Gundersen, gruppeleder for partiet i fylkestinget, bystyrerepresentant i Arendal og fylkespartiets toppkandidat til stortingsvalget i år stemte for fylkessammenslåing av Aust- og Vest-Agder i desember. Det samme gjorde to andre Frp-representanter, fylkesleder Peter A. Busch og politisk nestleder Chim A. Kjølner. Siden har Solvei jobbet for at det måtte holdes et nytt nominasjonsmøte om stortingslisten, en liste Bruun-Gundersen topper. Frp-lederen i Arendal har vært talsmann fra kravet om nytt nominasjonsmøte. Lokallagene i Arendal, Froland, Vegårshei og Risør har krevd ny nominasjon og dette har skapt splittelse i Aust-Agder Fremskrittsparti. Det skal holdes nytt nominasjonsmøte 11. februar. Som et resultat av fylkesavstemningen har bystyrerepresentant i Arendal Liv Heidi Arnesen meldt seg ut av partiet og stiller som uavhengig representant.

Oppvask

Uroen i Aust-Agder Frp har også fått nasjonal oppmerksomhet. I forrige uke skrev Dagbladet om et dialogmøte i fylkespartiet som førte til enda flere interne stridigheter og en giftig atmosfære. Møtet 11. januar i Kristiansand ble kalt inn av organisasjonsutvalget i Frp for å roe gemyttene etter fylkesavstemmningen. I møtet skal gruppeleder i Grimstad Frp, Terje Stalleland, ha uttalt at «Hvis ikke Erdogan hjelper oss, så kommer hun vel hjem igjen» om stortingsrepresentant Ingebjørg Amanda Godskesen fra Aust-Agder Frp, som ikke var tilstede på oppvaskmøtet fordi hun var i Tyrkia på observatøroppdrag. Uttalelsen skal ha ført til latter på møtet. Godskesen har vært stortingsrepresentant for partiet i to perioder, men ble fra vraket topplassen på nominasjonsmøtet i desember til fordel for Åshild Bruun-Gundersen.