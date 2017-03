To personer ble tatt av politiet for å ha slått en drosjesjåfør i natt.

18 minutter over midnatt fikk politiet melding om at en taxisjåfør var utsatt for vold. Hendelsen skal ha funnet sted på Vindholmen. To personer ble pågrepet like etterpå.

Personene er anmeldt for kroppsskade og for å ha utført skadeverk på taxien.