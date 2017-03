Politiloggen: Slagsmål, fyll og spetakkel natt til søndag

Politiet i Arendal har hatt nok å gjøre gjennom lørdags kvelden og natta ifølge oppdateringene til Agder politidistrikt på Twitter.

Privatfester med høy musikk, fyll og spektakkel, slagsmål og bilførere som stikker av er noe av det politiet måtte ordne opp i.

Biførerkrøll

Klokka 20.30 får politiet melding om et mindre trafikkuhell mellom to biler-en person i hver bil på Torsbudalen. Ingen personskade – kun materielt. Forsikringssak.

En drøy time senere, klokka 21.40, pågripes en 29 år gammel mann med mistanke ruskjøring og kjøring uten gyldig førerkort. Mannen fremstilles utvidet blodprøve og sak opprettet.

Klokka 23.28: Arenda får politiet melding om en bilfører som stakk av etter et trafikkuhell. Føreren ble funnet av politiet og anmeldt for kjøring i påvirket tilstand og uten førerkort.

Bortvisninger

En privatfest på Eydehavn må dempe festlighetene etter melding klokka 23.24 om høy musikk som vekker naboer. Eier av festen blir pålagt å dempe musikken, så gjort.

Temperaturen stiger på byen og politiet må inn og roe gemyttene. Klokka 01.44 tikker det inn melding om slagsmål på et utested. En mann innbringes til politiet og anmeldes for ordensforstyrrelser.

Klokka 02.00 blir en mann på Langbrygga bortvist etter å ha forstyrret ro og orden og oppført seg utilbørlig overfor andre personer. En time senere blir en mann innbrakt til politiet og anmeldt da han ikke fulgte politiets pålegg etter å ha blitt bortvist fra sentrum.