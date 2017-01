Dette var de mest populære navnene i Aust-Agder i fjor

Mens William og Nora topper navnestatistikken for hele landet i fjor, er det tre jentenavn som deler førsteplassen i Aust-Agder, mens ett navn topper guttenes navnetabell.

Tirsdag slapp Statistisk sentralbyrå (SSB) statistikken over fjorårets mest populære navn. Nora og William, kjente navn fra TV-serien Skam på NRK topper landsstatistikken. For Aust-Agders del er det like mange jenter som fikk navnet Tiril og Thea, som ble kalt Nora og disse tre deler førsteplassen. På andreplass finner en navnet Sofie, mens navnene Sara, Emilie og Ella deler tredjeplassen.

Mathias på topp

Mens William troner på toppen på landsbasis er det derimot guttenavnet Mathias som sto høyest i kurs i Aust-Agder i fjor. På andre plass følger Filip, mens William og Henrik deler tredjeplassen i vårt fylke. I tabellene under finner du de 20 mest populære jente- og guttenavnene. Likt tall til høyre betyr at navnene deler plasseringen på listen.

Topp 20 jentenavn:

Aust-Agder Navn Antall Hele Norge 1 Tiril 10 17 1 Thea 10 17 1 Nora 10 17 4 Sofie 9 15 5 Sara 8 13 5 Emilie 8 13 5 Ella 8 13 8 Oline 7 12 8 Marie 7 12 10 Victoria 6 10 10 Mina 6 10 10 Maria 6 10 10 Live 6 10 10 Linnea 6 10 10 Johanne 6 10 10 Hanna 6 10 10 Emma 6 10 10 Astrid 6 10 10 Amanda 6 10 20 Tomine 5 8

Topp 20 guttenavn:

Aust-Agder Navn Antall Hele Norge 1 Mathias 18 27 2 Filip 12 18 3 William 11 17 3 Henrik 11 17 5 Oskar 10 15 5 Elias 10 15 7 Tobias 9 13 7 Jonas 9 13 7 Håkon 9 13 10 Sebastian 8 12 10 Sander 8 12 10 Ole 8 12 10 Matheo 8 12 10 Magnus 8 12 10 Lucas 8 12 10 Liam 8 12 10 Aksel 8 12 18 Oliver 7 10 18 Markus 7 10 20 Olav 6 9

Kilde: SSB.no