– Stinta får flere elever enn de har klasserom

Varaordfører Terje Østebø Eikin letter på sløret om ungdomsskoler og skoleskyss, men vil ikke rokke ved eiendomsskatten.

Landsmøtet i Kristelig Folkeparti innfridde for varaordføreren i Arendal. Han beskriver et møte med god stemning, god tale fra partileder Hareide, men det var stortingsrepresentanten fra Aust-Agder Krf, som i Eikins øyne sto for den største begivenheten.

–Kanskje det aller viktigste som skjedde på landsmøtet var jo at vi valgte Kjell Ingolf Ropstad til andre nestleder for Krf, sier Eikin.

Han mener det betyr mye for Sørlandet at det finnes politikere fra landsdelen med sentrale posisjoner. Bakgrunnen for det er at veldig mange saker vedtas sentralt som påvirker Sørlandet og at det er en klar fordel med sentralt plasserte politikere herfra.

–Det kan man se på de fire årene som har gått. I forhandlingene Krf har vært en del av har det alltid falt godt ut for Sørlandet, mener varaordføreren.

Mandag var partiledelsen i Kristelig Folkeparti på besøk til Aust-Agder.

–Du må ha gjort inntrykk på både Ropstad og partiledelsen på landsmøtet når de kommer på besøk til Arendal. Hva skal de gjøre her?

–De skal 8. mai besøke Aust-Agder. Da skal vi først på skolebesøk i Lillesand. I Arendal vil vi gjerne vise de sykehuset vårt. Sykehuset er utrolig viktig for alle som bor her og at de får en forståelse for hvor viktig det er å ha tre sykehus på Sørlandet, sier han.

Sykehuspunktum

Sykehusdebatten har pågått høylytt i flere år. Nå ser de ut til å ha landet etter at helseministeren har sagt at Arendal skal ha et fullverdig akuttsykehus. Varaordføreren har et håp om at det er slik det blir.

– Jeg håper på det. Jeg var så heldig at jeg fikk treffe helseministeren litt tidligere her. Han er i hvert fall veldig tydelig, så nå håper vi at sykehusstyret og ledelsen tar innover seg at vi har en nasjonal helse- og sykehusplan, som ikke bare er et forslag til hvordan dette skal organiseres, men som faktisk er en bestemmelse på hvordan dette skal være. Det har jeg tro på og forventning til, sier han.

Fortsatt eiendomsskatt

Økonomien i Arendal er fortsatt anstrengt til tross for overskudd i fjor på godt over 100 millioner kroner. Eiendomsskattesatsene gjøres det ikke noe med, selv om beløpet er på det samme nivået som overskuddet.

–Hvor lenge kan Krf være med på å forsvare full eiendomsskatt?

–Da vi gikk til valg for denne perioden sa vi at vi trenger det nivået som er på dagens eiendomsskatt for å levere gode tjenester til innbyggerne. Vi har ingen planer verken om opp eller ned på eiendomsskatten, verken på kort eller lang sikt. Selv om vi fikk et fint resultat i 16, som var helt nødvendig, skal man ikke kikke mye rundt seg før man skjønner at det er behov for å styrke tjenesten veldig mange steder. Slik at barn kan få en bedre start på skolen, at vi kan få flere varme hender i omsorg og så videre. Det er faktisk viktigere for oss enn å senke eiendomsskatten, sier han.

Kostnadsbildet

Lave lønninger og dårligere levekår enn andre plasser er kjente omtaler av Arendal. Det kan bli utfordrende med økte gebyrer, fortsatt eiendomsskatt og kanskje bompenger attpåtil. At kostnadsnivået er høyt er imidlertid ikke varaordføreren enig i.

–Det finnes helt klart en grense for hvor høye avgiftene kan bli, men det er ikke riktig, som du sa, at Arendal ligger spesielt høyt. Med sammenlignbare kommuner ligger vi faktisk ganske greit til, sier han.

I bompengedebatten trekker han frem at han tror de fleste er enig i at stopp i trafikken på Kystveien og i Gårdalen ikke er et alternativ.

–Vi må gjøre grep der, men der må vi kunne se de nye bommene som kommer på E18 og eventuelt rundt i kommunen i sammenheng, slik at for de som trenger å bruke bil skal det være et akseptabelt nivå, sier han.

Tre skoler til en

I vinter og vår har et adhoc-utvalg utgått av bystyret jobbet med kommunens fremtidige ungdomsskolestruktur. Resultatene av arbeidet munner ut i tanker om løsninger, som neppe blir realisert de ti nærmeste årene.

–Vi snakker om at kanskje det første punktet skjer om ti år. Da har vi sagt at det vil være naturlig med noen færre og større ungdomsskoler Det handler om å skape mer robuste fagmiljøer på de skolene. Da kan vi organisere slikt at lærerne jobber på det samme trinnet og fagene de har kompetanse på, sier han.

Både Stuenes skole og den nye skolen som skal bygges på Roligheden gjør at disse stedene er utenfor fremtidsplanen for organisering av ungdomstrinnet. For sentrum anbefaler adhoc-utvalget å slå sammen Stinta, Birkenlund og Moltemyr skoler til én ungdomsskole.

–Stinta har flere elever i årene fremover enn de har klasserom, derfor er det viktigst å begynne med sentrum og så i neste runde vest, for å se på hvordan vi organiserer Hisøy, Nedenes og Asdal, sier han.

Byggingen på Tromøy vil gjøre et betydelig innhogg i investeringsbudsjettet i årene fremover. Når det er i mål, mener Eikin det er omsorgstilbudet som peker seg ut som det neste naturlige område det må investeres i.

–Vi trenger flere institusjonsplasser for eldre. Jeg ser for meg at etter der ligger eventuelt en ny ungdomsskole for sentrum, sier han.

Varaordføreren forsvarer å begynne planleggingen ti år før det kanskje blir noe av med at det er store investeringer det er tale om.

–Det koster kanskje 200 millioner kroner pluss og en investering som påvirker mange. Jeg tror det er viktig av og til å kunne trekke noen lange linjer og peke litt langt frem på hvordan vi tror ting best bør være da, sier han.

Utvider vinteren

Over tid har politikerne blitt utfordret fra blant annet FAU ved Sandnes skole om farlige skoleveier og krav om skoleskyss. Det medførte at nok et adhoc-utvalg ble satt i gang med å finne løsninger. Utvalget har nå, ifølge Eikin, konkludert med å utvide vinteren i begge ender av året for å sikre skoleskyss på særlig farlige skoleveier.

–En ting jeg synes er viktig som politiker er å ikke bare gå inn i en enkelt sak, men å se at alle innbyggerne får det samme tilbudet uavhengig av om de skriker mye eller lite. Når vi fikk den utfordring på dette var mitt og bystyrets svar å sette ned et utvalg som går gjennom og ser på dette med organisering av skoleskyss opp mot dette med farlig skolevei, sier han.

Det store spørsmålet i saken var om hva som kan defineres som særlig farlig skolevei, som er et krav for skoleskyss.

–Vi har gått gjennom arbeidet kommunen har på dette feltet. Det gjøres veldig mye bra. Vi er fornøyd med innsatsen administrajonen gjør og de føringene de har. Vi har gjort noen få justeringer, slik at de elevene som får skyss om vinteren nå får starte fjorten dager tidligere, sier han.

Vinterskyss har normalt startet 15. november, men i lys av årets «rare» vinter har utvalget konkludert med at skyssen skal gå fra 1. november til utgangen av mars.

–Vi er enige med foreldrene om at Østre Tromøy vei er en særlig farlig skolevei. Vi hadde ikke tenkt å gå inn i enkeltsaker, men når vi så at det var den eneste som avviker fra normalen valgte vi å kommentere den spesielt, sier han.

–Så det hjelper å rope høyt i FAU-er i Arendal?

–Det er slik at vi ønsker å ta alle innbyggere på alvor. Hvis vi ikke hadde vært enige i det måtte vi stått for det. Vi har gått gjennom det og sett. Vi får mange henvendelser og de vi mener er fornuftig å endre på gjør vi det og vi prøver alltid å se det i en helhetlig sammenheng slik at vi endrer alle veier som er lik veien det blir påpekt. Vi fant ingen andre da vi gikk gjennom dette, sier han.

Arendelle

I forrige uke kunne du lese om Linda Thommesen i Arendals Tidende. Hun har flere ganger opplevd å bli den reneste turistattraksjonen ettersom hun ligner veldig på Disney-figuren «Elsa» i filmen «Frost». Sommersesongen står foran innbyggerne i nettopp Arendal eller Arendelle, som byen vår heter i filmen.

–Hva synes du om at byen vår blir kjent som hovedstaden i filmen?

–Det er jo bare hyggelig. Alt som kan sette Arendal på kartet er jo kjempegreit, mener han.

–Hvordan bør kreative arendalitter benytte det fokuset Arendal faktisk får?

–Det tror jeg er en utfordring jeg sender videre til turistsjefen, men som jeg sier, alt som kan sette Arendal på kartet er bra, sier han.

Eikin kommer imidlertid med en liten innrømmelse. Han har aldri sett filmen. Hvilken karakter han ville utpeke som han selv i filmen forblir dermed ubesvart.

–Nå har jeg ikke sett filmen så tror noen andre skal få lov til å peke på hvem jeg kunne være, smiler han.