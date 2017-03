Temperaturen på arendalspolitikken i mars beskriver bystyrerepresentant Rune Sævre fra Sosialistisk Venstreparti som både vår og sommer på en gang.

–Litt sånn starten på valgkamp merker vi faktisk. At det liksom markeres. De som er i opposisjon prøver å ta noen politiske markeringer, mens vi i posisjonen føler at vi har veldig god drift på de sakene som er viktige for Arendal kommune, sier han.

Samboersaken

Det er spesielt saken om det eldre ekteparet som i lang tid måtte slåss for at ektemannen til den pleietrengende kvinnen skulle få flytte inn til henne på samme rom på sykehjemmet, han mener opposisjonen prøver å slå politiske poeng på ved å gå ut og kritisere femparti-ordføreren for å ha tatt æren for å løse problemet.

–Dette med samboerdiskusjonen har jo vært oppe. Vi har egentlig hatt en veldig god politisk diskusjon på det. Først gjorde de ansatte en faglig veldig god jobb, så var vi politisk enige om at dette er så følsomt at vi må ha en dialog på det og så kom vi frem til en enighet, sier han.

Også det at mediene gikk inn i samspillet for å dytte saken frem trekker Sævre frem som positivt.

–Resultatet er jo veldig bra. Det er viktig for Arendal at vi greier å ha en dynamikk i politikken. Det synes jeg er veldig godt å se, sier han.

–Ville ikke det vært det beste om saken ble løst uten mediene tilstede?

–Nei, jeg er ikke redd for mediene. Mediene har en jobb for å fokusere på dette. Vi var politisk enige om at dette måtte ordnes for å gi det tilfellet med det gamle ekteparet, som vi alle sammen hadde forståelse for skulle få en tilfredsstillende løsning, og det fikk vi til og da er det i en demokratisk prosess å forskyve de politiske standpunktene og komme til en enighet, sier han.

Hør hele intervjuet her:



Leit utfall

I bystyret i Arendal har det i løpet av de siste 17 månedene vært både utmeldinger og partibytter. Sist ut var Miljøpartiet De Grønnes (Mdg) representant, som forlot partiet han var folkevalgt for og meldte seg inn i Høyre. Sævre setter et stort spørsmålstegn ved representanter som hopper både ut, av og inn.

–Man sitter i bystyret fordi man er folkevalgt og har folk bak seg når man blir stemt inn. Det er forpliktende. Derfor syntes vi det var godt, blant annet, at Mdg kom inn i bystyret og skulle være en korreks og et dytt på dette med miljøsaker. Det liker vi veldig godt, men når det da er folk som går ut av et parti og inn i et annet parti synes jeg det er litt misforstått av den folkevalgt-oppgaven, som vi har. Vi representerer noe etter et valg og da må vi stå for det, sier han.

Sævre synes det er veldig trist at Miljøpartiet ikke lenger har en fast bystyrerepresentant i Arendal.

–Vi har prøvd å få et pådytt og følge opp miljøsakene, som de har satt og vi har satt, og nå har vi faktisk ikke noen representant fra Miljøpartiet. Det er veldig trist. Det er viktig å ha noen som dytter på i miljøsaker, og det har vi nå mistet, sier han.

Sævre håper ikke utfallet av bystyret i denne perioden fører til at Miljøpartiet ikke får fornyet tillit ved nest valg. Partiet skrev historie ved før første gang å komme inn i bystyret i Arendal i 2015.

–Jeg håper de får inn en ny representant som kan representere partiet og det miljøpolitiske står vårt hjerte nær, sier han.

Miljøpolitikerne med både litt grønt og rødt i hjertet bedyrer imidlertid at Sv fortsatt skal ta miljøpolitikken på største alvor.

–Det har vi gjort og kommer fortsatt til å gjøre, men ville gjerne ha Miljøpartiet sammen med oss i det arbeidet, sier han.

–Du vil ikke heller ha de inn i Sv, da?

–Nei, dette er opp til hva velgerne ønsker. Vi skal ta miljøsakene og føre de videre, men vil gjerne ha flere som kan dytte på det, sier han.

Søppel i havet

Sævre legger ikke skjul på at hans parti også er i gang med valgkampen. Sjøsøppel og plast er satt høyt på agendaen.

–Det samler seg opp utrolige mengder med søppel som kommer utenifra, men også lokalt. Fokuset dette har fått er først og fremst denne hvalen som ble funnet med masse plastikk inni. Det vekker folk, men jeg vil jo si at vi i Sv har markert dette med forsøpling i mange år. Det at vi nå får et engasjement og at folk går ut og rydder strendene, det er et godt miljøarbeid. Jeg tenker at denne forsøplingen i sjø skaper en miljøbevissthet og det er behov for, sier han.

Et av stedene der søppelet fra havet merkes i vårt område er naturligvis langs kyststripen, der deler av den nå kan smykkes seg med status som nasjonalpark.

Nasjonalstripen

Raet Nasjonalpark ble en realitet på tampen av fjoråret. Nå er et nasjonalparkstyre på plass, der grunneiere er representert på lik linje med politisk utnevnte representanter fra Arendal, Tvedestrand og Grimstad. Sævre er likevel ikke veldig begeistret over verken størrelsen på nasjonalparken eller styrets sammensetning. Han har luftet et forslag om at styret også må ha et medlem som representerer vernet.

–Jeg savner verneinteressene, de frie organisasjonene, Naturvernforbundet og miljøorganisasjonene, som kan komme inn med en vernestemme i det styret. Vernet har ikke fått sterk nok posisjon i den nasjonalparken. Vi må ha inn folk som kan naturvern, vet naturkvaliteter og også de som har kompetanse og kapasitet til å si at dette er en nasjonalpark med mye spennende natur, sier han.

Og kommer med et tankesukk:

–Det har bare blitt en bitteliten stripe på land. De grensene der synes jeg har blitt veldig redusert for det som er naturkvaliteter. I sjø er det sikret, men der har du ikke de interessene, sier han.

En nasjonalparkforvalter skal ansettes. Sævre håper det blir en person med gode evner til dialog.

–Jeg mener det er veldig viktig å ha en forvaltningsbakgrunn, men hovedutfordringen for den, det er å kunne dialog, sier han.

Sævre mener det krever litt å få til god dialogene mellom mangfoldet av interesser i nasjonalparken, den generelle forvaltningen, naturvernkvalitetene, informasjonen ut og grunneierne som har interesser i området. Han mener det er viktig å få grunneiere til å se at nasjonalparkstatusen vil være bra også for dem. Sv-politikeren har verken søkt eller kommer til å søke på jobben som forvalter.

–Prosessene som har gått nå ville jeg gjerne ha dyttet på i en litt annen retning enn det som har blitt resultatet, sier han.

Bilfritt sentrum

Som Arendals Tidende Helg skrev i forrige magasinutgave uttalte Sævres bystyrekollega at et helt bilfritt sentrum trodde han neppe vil bli en realitet i Arendal. Politikerne er i gang med å se på hvordan biltrafikken kan reduseres.

–Har han rett i det?

–Målet er ikke å ha en by totalt tom for biler. Jaktekaia var det første vi la frem. Der er det tverrpolitisk enighet, og vi må ikke ha den rundkjøringen i sentrum som er formålsløs. Det vi ønsker er først og fremst å vektlegge de andre kvalitetene i byen og stoppe det med bilkjøring, sier han.

Sævre fronter denne uken en interpellasjon til ordføreren om innføring av gjennomkjøring forbudt gjennom Hylleveien av hensyn til nærmiljøinteressene.

–Mellom Iuellskleiv og sentrum har det blitt en stygg utvikling på trafikk. Den bør stoppes for gjennomkjøring. Det vi vil ha fokus på er å tenke på sentrum og bil rundt sentrum. Det er ikke det at folk ikke skal få kjøre barna sine til barnehage hvis de bor keitete til i forhold til hjem og barnehage, sier han.

Drosjer som skal ta snarveier denne strekningen eller biltrafikk som er unødvendig i sentrum er det han vil til livs.

–Vi må få det til sånn at vi samles i byen og har aktiviteter. På hjørnet her borte skal en hel bank flytte ut. Nordea bank. Hva skal skje i det bygget for eksempel? Vi må få inn noe som vil øke bykvalitetene, opplevelsesverdiene og at folk samles i byen, sier han.

–Er det ikke litt drastisk å stenge Hylleveien, det er jo litt utenfor sentrumskjernen hvis man snakker om bilfritt sentrum?

–Hylleveien er egentlig ikke hovedfokuset i det med bilfritt sentrum, men slik Hylleveien fungerer nå er ikke tilfredsstillende verken for de fastboende, barnehagen eller de som ferdes til og fra skole. Dette er en separat sak, sier han.

I lydversjonen av dette intervjuet som du kan høre på arendalstidende.no får du også høre Sævres frustrasjon om manglende buss til og fra ferjeleiet på Skilsø på Tromøy og hva han svarer på forslaget om å bytte ut ferjer med senketunneler under sjøen fra Skilsøpynten og Kolbjørnsvik for gående og syklende til sentrum.

Sv-våren

Det våres for Sv i Arendal og viktige saker for partiets gruppeleder i bystyret i Arendal er også av nasjonal karakter. Blant annet gratis barnehage og avvikling av kontantstøtten.

–Det er inne en diskusjon på dette. Kontantstøtten er ikke en god sak for barn og barnefamilier. Nå må vi sikre at vi får gratis barnehager og at vi får et tilbud på barnehagesektoren, sier han.

Næringspolitikk lokalt er høyaktuelt og dystre nyheter om at Kitron i Kilsund skal kvitte seg med 90 ansatte liker Sævre dårlig.

–Som engasjert kommunepolitiker sitter jeg og er litt frustrert over hva slags virkemidler vi har på det. Vi vil tilrettelegge, og Kitrons arbeidsplasser er vi veldig opptatt av. Vi må ha en næringspolitikk som gjør at vi sikrer de arbeidsplassene som er, sier han.

Regionalt er diskusjonen om sammenkobling av sørlandsbanen og vestfoldbanenen på vårens politiske meny. Drømmen om kystjernbanen har gått svært lenge og nå mener Sævre det er på gli, om enn ikke helt på skinner, med tanke på et atten års perspektiv før det kanskje kan være en realitet.

–Ja, og det er jo frustrerende, ikke sant! Sist gang Sv satt i regjering ble det gitt midler for å utrede og få den sammenkoblingen, sier han.

Mens det nasjonalt har vært diskutert at arendalsbanen kan være aktuell å legge ned, har Sævre vyer om en svært sentral kystjernbane.

–Den traséen må vi begynne å diskutere hvor skal være. Når vi har en E18 nå burde vi hatt en kystjernbane parallelt med den. Jeg mener at en jernbanestasjon bør være inne i fjellet under fylkeshuset. Det er en kort vei fra Torvet og inn, som er samme mønster som de har greid i Holmestrand. Disse diskusjonene må vi starte nå. Vi må ha en trasé på jernbanen som går til Arendal sentrum, sier han.