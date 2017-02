– Jeg har ikke vært sint, men lei meg

Det har sjelden vært så mye støy rundt en nominasjon som rundt Åshild Bruun-Gundersens vei til listetoppen for Aust-Agder Fremskrittsparti.

Tre dager etter at hun vant listetoppen som stortingskandidat første gang i fjor stemte hun for sammenslåing av Aust- og Vest-Agder i fylkestinget. Med det var gnisten til bråket som har pågått i ukene siden. Utmeldinger, advarsler, suspensjoner, eksklusjonsspøkelset og krav om nytt nominasjonvalg har ridd fylkespartiet som en mare. 13. februar roet stormen seg, i alle fall offisielt, etter at Godskesen trakk sitt stortingskandidatur og banet vei for Bruun-Gundersen som partiets listetopp.

Ikke sint

På spørsmål om hvor sint hun har vært i ukene med Frp-bråk er svaret at hun ikke har vært arg.

–Jeg har ikke vært sint i det hele tatt. Jeg har vært lei meg, fordi jeg ser at folk som jeg er glad i og har drevet politikk med i mange år er frustrerte og sinte på meg. Jeg er lei meg for at jeg har skuffet de. Jeg skulle ønske vi kunne ha unngått den situasjonen som har vært. Jeg er lei meg for at vi ikke klarte å få til et vedtak alle kunne stå bak og utover det håper jeg de kan tilgi meg på sikt. Jeg kommer i alle fall til å gjøre det jeg kan for å snakke med hver enkelt og prøve å finne ut av hvordan vi kan jobbe videre sammen, sier hun.

Steile fronter

Det har vært reneste vinterkrigen i Frp. Bystyrerepresentanten i Arendal og gruppelederen for partiet i fylkestinget legger ikke skjul på en krevende tid med splittelse blant gode venner.

–Det har vært tøffe tak. Vi er jo egentlig et parti med politikere som er engasjerte, som ønsker å være gode ombudsmenn for folket vårt og som har engasjert seg både i nominasjonsprosess, men også i saken om fylkessammenslåing og det har vært ganske tøft å stå midt oppi det og se folk som ellers er gode venner kjempe så bittert mot hverandre, sier hun.

Ifølge politikeren har det vært mye følelser involvert, men på tross av dette mener hun det har handlet om sak og at vennskapet fortsatt er på plass selv om det har vært uenigheter.

Greie argumenter

Hun synes det var greit å få gjennomført en ny nominasjon for å få avklart at det ikke er tvil om stortingskandidatene. På det siste nominasjonsmøtet forlot 16 personer salen og Godskesen trakk seg.

–Hvordan tolker du de signalene fra partimedlemmer?

–Først vil jeg si at de kom tilbake på møtet. Jeg vil heller si de tok en pause. Det er klart at en diskusjon som har pågått over så lang tid vekker mye følelser og engasjement og da de første kandidatene var valgt var det noen som hadde behov for å ta en pause for å se hvordan de skulle håndtere det, sier hun.

Bruun-Gundersen legger til at hun var veldig glad da de som forlot nominasjonsen kom tilbake.

–Vi har behov for alle de folka vi har i partiet og jeg håper virkelig at vi klarer å bygge dette partiet videre. Vi er enige om det viktigste og det er at Fremskrittspartiet skal fortsette i regjering og at vi har en politikk som de fleste står bak, sier hun.

Frp-oppvasken

Flere medlemmer i fylket har de siste ukene meldt seg ut. Arendalittene har slått opp i fremmedordboka og lært seg hva eksklusjon betyr. Et «hav» av medlemmer har fått varsel om at medlemskapet deres har stått i fare. 18 ble tallet til slutt. Bruun-Gundersen mener det er en sterk overdrivelse.

–Det er ett medlem som er blitt ekskludert og det handlet i grunn ikke om nominasjon, fylkesssammenslåing eller diskusjoner. Det var et medlem som ikke har verken folkevalgte verv eller tillitsvalgte verv i partiet vårt, sier hun.

Det har vært mye følelser og engasjement. Politikeren forteller at mange har ønsket å få gjennom sin sak eller foretrukne kandidat, men at nå er listen valg og at partiet står bak den.

Hun mener de som utad har fremstått som motstandere slett ikke er det.

–De er mine partikolleger. Vi har hatt et par saker vi har vært uenige om, men det er helt normalt nå man er medlem av et politisk parti. Dette er venner som har kjempet for en sak og jeg håper de kan tilgi meg for det de mener har vært et løftebrudd, sier Bruun-Gundersen.

I etterkant av prosessen har hun gått i seg selv.

–Jeg beklager at det har gått så sterkt innpå de at det har vært vanskelig. Jeg håper at vi klarer å stå sammen. Jeg har stort tro på at partiet legger dette bak seg nå, sier hun

Stor takhøyde

Noen partimedlemmer har fått smake pisken for å ytre seg kritisk til partiets politikk i sosiale medier. Andre, som har kommet med personangrep og negative utfall, har ikke fått samme behandling. Bruun-Gundersen mener likevel takhøyden i Frp er stor.

–Dere har fått innpass i det fleste diskusjonene vi har hatt og jeg tror nok at folk som leser avisene vil tro det er mye heftigere enn det egentlig er. Når vi er på møter er vi gode venner, diskuterer politikk. Frp-ere er folk som har sterke meninger, sier hun.

Bruun-Gundersen er fremmed for påstanden om at det er greit å slenge med leppa i sosiale medier og i leserinnlegg, mens partipolitikken ikke skal kritiseres.

–Jeg kjenner meg ikke igjen i virkelighetsbeskrivelsen din. Det er ok å være uenig i både politikk og nominasjonsprosess og vi har høy takhøyde for det. I Fremskrittspartiet er vi ombudsmenn for folket og har lov å mene mye. Vi bør uansett holde oss til partiprogrammet. Det som har vært krevende nå er regionreformen, som ikke er Frps politikk, men som er et forslag som måtte tas stilling til. Vi aksepterer at det er sterk uenighet i spørsmålet om sammenslåing, sier hun.

Bruun-Gundersen mener det fremover vil være uenighet i partiet i dette spørsmålet og at uenigheten er synlig i partiet, fylket, folket og i andre partier også.

Agder-spørsmålet

«Jeg skal ikke slå sammen Agder (…)», heter det i et brev til lokallagene og gruppelederne i Frp i forbindelse med den første nominasjonen i fjor, der hun argumenterer for seg selv som toppkandidat. Brevet har blitt ammunisjon for sammenslåingsmotstanderne i fylkespartiet. Bruun-Gundersen får en kopi på bordet av Arendals Tidende. Et infobrev sendt på vårparten i fjor i forbindelse med arbeidet med regionreformen, forklarer hun. Da var bildet ganske annerledes.

–Målet til Fremskrittspartiet, som ble enstemmig vedtatt i april 2016, var å jobbe for en størst mulig region og ha med deler av Telemark og deler av Rogaland, sier hun.

Da så Vestlandsregionen ut til å bli en gigant på den ene siden med 1,1 millioner innbyggere, mens det på østsiden ville bli det samme. Frykten var Agder som lillebror mellom to giganter. Brevet var ifølge politikeren en avklaring til lokallagene om at spekulasjonen om at hun ville slå sammen Agder ikke var riktig.

Hun avviser at ja-stemmen til fylkessammenslåing handler om egne ministerambisjoner.

–Overhodet ikke! I fylkestinget kunne jeg ha valgt å stemme imot og regionen hadde fremdeles blitt slått sammen. Noen er glad for at jeg har gjort det og noen er skuffet, men det er mange partier bak dette vedtaket. Høyre, Krf, Miljøpartiet og deler av både Senterpartiet og Frp som står bak i Aust-Agder. Det har ikke vært meg alene. Når det er sagt har det vært utrolig krevende å fatte et slikt vedtak hvor hele partiet vårt i fylket har vært så splittet. Uansett utfall vil noen være skuffet og andre være glade. Jeg har prøvd å balansere de hensynene så jeg har kunnet, sier hun.

Kan fortsatt vokse

Selv om Agder er klar til sammenslåing, mener hun det frem mot 2020 kan skje ting i regionarbeidet.

–Mitt mål har hele tiden vært å bygge enn størst mulig region, med det vi enstemmig delte inn, sier hun.

Det har vært møter med både Rogaland, Telemark og Vest-Agder Frp og det er gjort alt som er mulig for å få til en slik storregion. Telemark fylkesting valgte å lukke døren for Agder, mens hun mener Rogalands dører fortsatt er på gløtt. Svaret fra innbyggerundersøkelsen i Aust-Agder i fjor viste imidlertid ikke stor stemning for å ha med rogalendingene.

–Med målet om å ha størst mulig region og oppnå vår drømmeregion har det skjedd mye i den prosessen, sier hun.

Bruun-Gundersen sier Frp fortsatt mener Agder er for liten og har et håp om grensejusteringer i kommuner både i øst og vest. Sammenslåingsavtalen med Vest-Agder ser hun som et utgangspunkt for videre arbeid med det.

–Ett Agder er vi enige om hører sammen uansett hvordan regioninndelingene skal være. Det er grensejusteringene som er viktige å få på plass. Vi ønsker å lokke til oss kommuner fra Telemark og få de til å se at det er mer naturlig enn en Buskerud, Telemark og Vestfold (BTV-modell), sier hun.

Nissedal og Fyresdal kommuner i Telemark trekker hun frem som kommuner som i dag har et tett sykehussamarbeid med Arendal og er med i det interkommunale legevaktsamarbeidet. Hun viser til at fylkestingene i Aust- og Vest-Agder har vedtatt en avtale der det er åpent for grensejusteringer.

–Vårt mål er at kommuner i Telemark søker å være en del av en Agder-region, og det kan også bety at kommuner i Aust-Agder vil være med i en BTV-regionen og ikke Agder. Grensene som er i dag ble satt opp for lenge siden og er kunstige i dag, sier hun.

Når kalenderen skriver 1. januar 2020 håper politikeren at Frp har klart å innfri ønsket om en sørlandsregion fra Boknafjorden til Frierfjorden. I mellomtiden sier hun partiet vil jobbe for fordeling av arbeidsplasser så godt det lar seg gjøre.

–Jeg synes det er bra at Arendal har fått de statlige arbeidsplassene som vil være vanskeligere å flytte senere.

Bra fordi byen skal bygges opp som hovedsete for regional stat, med fylkesmannsembetet, det er mål om å få Navs hovedkontor samt Statens Vegvesen. 100 statlige arbeidsplasser mer enn Kristiansand er avtalefestet, og om staten vil det annerledes skal det kompenseres.

Må ta ansvar selv

Det er en reell mulighet for at de to Agder-fylkene blir en liten region med 300.000 innbyggere. Akkurat så marginal som politikeren i brevet til lokallagene i fjor vår fryktet.

–Hva da?

–Vi får se hva Stortinget vedtar. Dette er en beslutning som uansett er opp til Stortinget. Det er vanskelig for oss lokalt å tegne et kart over hele Norge og vite hvordan Stortinget og resten av Norge tenker. Det vi egentlig har sagt ifra om er at Agder hører sammen i en regionsammenheng, men det må være opp til Stortinget å definere hvordan region-Norge skal se ut, sier hun.

På spørsmål om hva hun har lært av den politiske vinterkrigen er svaret at Stortinget må ta ansvar for sine egne reformer og prosesser.

–Ja, det mener jeg absolutt. Ønsker Stortinget og regjeringen en regionreform får de ta ansvaret for den selv. Man kan ikke lokalt se det store bildet, sier hun.

Tilbake til hverdagen

Bruun-Gundersen legger ikke skjul på at ukene har tatt mye krefter. Nå ser hun frem til hverdagen og ikke minst lokalpolitikk i Arendal.

–Jeg gleder meg til å ta tak i de små sakene igjen, jeg. Hjelpe enkeltmennesker til å få en bedre hverdag, hjelpe folk med utbyggingssøknadene sin, få bedre helse- og omsorgstjenester og å ta ta tak i dette med beredskapsteam mot mobbing bystyret vedtok før jul, sier hun.

Og stortingsvalget, det er til høsten. Nå trenger politikeren en pust i bakken før valgkampen setter i gang. Etter en tid med litt lave skuldre og forhåpentligvis konstruktiv dialog i partiet sparker det i gang og det lover hun at vi kommer til å merke.