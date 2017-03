– Å være uenig i egen partipolitikk er normalt

Opposisjonsleder Anders Kylland fra Fremskrittspartiet vurderte aldri sitt eget partimedlemskap da det blåste som verst.

Fremskrittspartiet i Aust-Agder har vært gjennom en vinterstorm av de sjeldne, i alle fall politisk. Utmeldinger, trusler om eksklusjon krisemøter og omkamp om topplassen på stortingslisten foran valget har fått det til å blåse i partiet gjennom flere lange vinteruker. Kylland tror ikke det har påvirket medlemstallet nevneverdig.

Stor oppmerksomhet

–Jeg tror nok medlemsmassen er ganske stabil. Vi har hatt utmeldinger og vi har hatt innmeldinger, så det er ikke noe dramatisk der. Det handlet om nominasjonen og et hvert parti har jo de fightene, sier han.

Nominasjonskampen mellom sittende stortingrepresentant Ingebjørg Amanda Godskesen og Åshild Bruun-Gundersen fikk stor medieoppmerksomhet. Uroen under på grasrota fikk også journalister i riksdekkende medier til å heve øyenbrynene og finne frem tastaturet.

–Nå er den over og nå konsentrerer vi oss fullt og helt om valgkampen, som kommer i september, hvor vi har en meget bra førstekandidat, som jeg er sikker på at innbyggerne kommer til å oppdage etterhvert, mener Kylland.

Ikke vurdert utmelding

Tidligere partifelle Liv Heidi Arnesen meldte seg ut av Frp-gruppen i bystyret i Arendal. Edward Terjesen gikk dypt ned i skuffen og vurderte utmelding etter over 4o års medlemsskap. Kylland sier han, selv ikke da det blåste som verst, vurderte å forlate Frp.

–Nei, jeg har nok ikke det. Det å være uenig i egen partipolitikk, det er helt normalt. For noen betyr det mer enn andre. En kan ikke være enig i hele partiprogrammet sitt, men at noen velger å ta det skrittet og melder seg ut får en bare respektere. Livet går videre uansett, sier han.

–Så du er en mann som bare sitter stille i båten?

–Nei, det, he he, jeg håper ikke det. Vi har jo våre saker å fokusere på politisk i Arendal bystyre, så jeg tror hver enkelt får gjøre opp sitt regnskap i forhold til hva en er fornøyd med og ikke er fornøyd med i partiet sitt, så får en konkludere på egenhånd og ikke la andre kolleger trekke de konklusjonene, sier han.

Stortingsmandatet

Eksperter mente uroen i partiet kunne føre til lavere tillit fra velgerne ved valget til høsten og at mandatet fra Aust-Agder kunne stå i fare.

Kylland mener nominasjonsprosessen har synliggjort ulikhetene og mener det bare er bra for velgerne å få det plass.

–Nå er det samling om vår førstekandidat og fullt fokus på valgkampen og det jobber vi nå med i partiet, sier han.

Opposisjonslederen trekker frem at det er politikken sentralt som spiller den viktigste rollen for velgerne.

–De som føler at de har vært fornøyd med Frp-politikken og Frp i regjering bør jo stemme på Frp. Jeg tror sakene som ikke har vært høyest på dagsorden er saker som angår veldig mange, sier han.

Og blir lokal. Bomringplanene rundt Arendal som er under arbeid rister han på hodet av. Han forstår ikke hvorfor et slikt prosjekt skal tvinges gjennom før nye E18 er på plass og man ser virkningen.

–Det vil vi aktiv kjempe imot. Det er klart at vi kan ikke legge opp til en politikk der skattetrykket blir enda mer og det er bare å se på hva vi har fått til de siste fire årene i regjering. Jeg tror veldig mange er fornøyd med det og at det er det som betyr noe når en går til stemmeurnene i september og ikke saker som media fokuserer på for å skape et litt negativt bilde slik jeg oppfatter det, sier han.

Hør hele intervjuet her:



Ikke overrasket

At Miljøpartiet De Grønnes bystyrerepresentant meldte seg ut av partiet og inn i Høyre mener Kylland ikke var noen stor overraskelse. Dynamikk og bevegelse mener han lokalpolitikken i Arendal er vant med.

–Hva den enkelte velger å gjøre synes jeg ikke vi som tilhører andre partier skal blande oss inn i. Det får være opp til hver enkelt å gjøre. Vi er jo de samme personene enten man representerer det ene eller det andre, sier han.

Gjennom valgteknisk samarbeid med Frp etter valget i 2o15 sikret Miljøpartiet seg vararepresentant i formannskapet og nestledervervet i kultur-, næring- og miljøkomitéen.

–Hva vil du skal skje med de vervene nå?

–Det skjer ikke noe annet enn at den som har de vervene har et annet partinavn bak seg enn det som var tilfelle for en måned siden, så det er i grunn det eneste som skjer, sier han.

Kylland sier at det ikke har vært noen kultur for omorganisering av vervene ved slike tilfeller tidligere og kan ikke skjønne hvorfor noen skulle ta til orde for det denne gangen.

Opposisjonsvervet

Til høsten er Kylland ferdig som opposisjonsleder i bystyret. Da tar Høyres Geir Fredrik Sissener over rollen. Det ble avtalt mellom de to opposisjonspartiene etter forrige valg. Kylland mener han har gjort sitt beste for å være bindeledd i mange ulike sammenhenger for den øvrig delen av opposisjonen og bygge allianser. Kylland har brukte mye tid både i Østre Agder-samarbeidet, eiermøte i Agder Energi og andre sammenhenger der også opposisjonen i Arendal er representert. Gode allianser har vært et målene.

–Det føler jeg absolutt at vi har fått til. Vi har veldig godt samarbeid Høyre og Frp lokalt. Det er forståelse for at vi skal jobbe sammen. Vi har jobbet veldig tett, både jeg som gruppeleder i Frp og Høyres gruppeleder Geir Fredrik Sissener. Og så har vi involvert de øvrige gruppene som nå da er redusert fra fire til tre, sier han.

2019-valget

Å gi opposisjonspinnen videre til Sissener til høsten ser han ingen problemer rundt. Den eneste forskjellen er at lederen kommer fra Høyre, mener Kylland.

–Vi vil jobbe på samme måte som i de to årene som har gått når jeg går av som opposisjonsleder. Vi vil fortsatt ha ukentlige møter med Høyre og Frp hvor vi også har kontakt med de andre partiene. Jeg tror ikke noen vil merke akkurat det, vesentlig. Det kan hende engasjementet er ulikt. Vi vet jo at Geir Fredrik har et rykende engasjement for mange saker og har et stort pågangsmot og da er det jo også slik at i de to siste årene går en frem mot kommunevalget. Det blir jo særs viktig at en har en god allianse for å gjøre et godt valg i 2019, sier han.

–Du vil tilbake til makten i 2019?

–Det er såpass lenge til at jeg tror ikke jeg skal begynne å trekke noen konklusjoner nå. Jeg har vært med så lenge i Arendal, i politikken, at det kan jo hende at noen ønsker at jeg skal byttes ut så det får bli opp til andre å vurdere, sier han.

Går veldig bra

Arendal kommune leverte et plussresultat på rett over 100 millioner kroner i fjor. Det har politikere fra det fempartistyrte Arendal tatt mye av æren for. Kylland mener derimot at Høyre og Frp både lokalt og nasjonalt kan takkes.

–De tiltakene som ble etablert i april 2014, da Høyre, Frp og KrF styrte kommunen satte vi ned en ti punkts tiltaksliste som har gitt resultater. Ett av punktene var ikke vi enige i, nemlig å øke eiendomsskatten og legge på rundt 20 millioner. Det ser vi nå ikke var nødvendig. Nå er det et overskudd på godt og vel 100 millioner, sier han.

Kylland sier partiet vil ta til orde for å tilbakeføre disse pengene til innbyggerne på et eller annet vis. Eiendomsskatten kan være et grep for å gjøre det.

Opposisjonslederen trekker frem at det ikke er unikt for kommunen at overskuddet havner der det gjør. Han viser til overskudd i nabokommunene som Lillesand, Tvedestrand og Grimstad.

–Det har med skatteinngang å gjøre i forhold til budsjett. Det er jo likt over hele linja. Det betyr at regjeringen leverer. Høyre og Frp leverer til kommunene. Det er selvsagt ikke Arbeiderpartiet interessert i å snakke noe om, men det er det som er grunnen til at vi ser det gode overskuddet i hele kommune-Norge, det er rett og slett Høyre-Frp-regjeringen, sier han.

Kylland synes det er helt naturlig at de som i dag sitter med makten viser seg frem og forteller hvor flinke de har vært.

–De blir målt på det og det er naturlig at de forsøker å ta æren for det. Det er helt greit det, men det er viktig å se hele bildet og hvorfor det er blitt sånn. Det er ikke nødvendigvis at det som er gjort er fasiten. Jeg tror veldig mye tilfeldig, og så er det mye som er styrt av bevilgningene og økningene som Høyre/Frp-regjeringen har kommet med, sier han.

Opposisjonslederen trekker også frem midlene som er satt inn fra statlig hold for å motvirke arbeidsledighet.

–De har jo vært brukt som tiltaksmidler så vi kan gjøre nødvendig vedlikehold og skatteinngangen som følge av god sysselsetting har vært godt, sier han.

Vil ha sykehjem

Før valget i 2015 snakket partiene om velferdslandsby, demenslandsby og sykehjem. Ulike tilnærminger på den samme utfordringen. Forleden ble det kjent at sykehjemskøene i Arendal vokser, rundt 20 venter på plass. Kylland er bekymret for at krefter og penger settes inn på ombygging på eksisterende institusjoner, noe som ikke gir nye sykehjemsplasser.

–Å bruke penger på å bygge om på Solhaug er jo et tiltak i og for seg, men det gir oss ikke totalt sett flere plasser. Det er det som er mangelvare her, sier han.

Kylland er nå opptatt av å få på plass et vedtak om sykehjemsbygging. Det var det flertall for i 2011.

–Det ble gitt tilbakemeldinger fra administrasjonen den gang at det kanskje ikke var det en burde prioritere fordi det ikke var økt behov før kanskje ti-tolv år, godt etter 2020. Det viser seg å være en feilvurdering. Hadde det blitt gjennomført den gangen hadde vi hatt et nytt sykehjem nå. Det er åpenbart at det er det vi må fatte vedtak om, sier han.

Sykehjemmet Kylland ønsker seg vil han ha på Myra, der kommunen har eiendom i dag. Samtidig ønsker han samling av kommunens kjøkkentjenester hit.

–Slik får en et kompleks der som kan gi oss både flere plasser og gi oss bedre fasiliteter for kjøkkenproduksjonen, sier han.

Kyllands store frustrasjon er at det er vilje til å diskutere problematikken, mens viljen til å fatte konkrete vedtak ikke er tilstede.

–Posisjonen bare utreder og prater uten at de kommer frem til noe. Det tok vi også opp i forrige komitémøte. Tilsynelatende var det tilslutning til at vi skal få en sak der en skal prosjektere et nytt sykehjem. Jeg har stor tro på at det kommer og vi vil følge den saken videre i opposisjonen med Høyre og Frp for å få bygget et nytt sykehjem i Myra-området, som kan være det mest aktuelle, sier han.