Ukas navn: Kunalan Kanagaratnam

Han har jobbet med flyktninger på Sri Lanka i 19 år. Nå er 46-åringen ansatt som prosjektleder for integreringsprosjektet «Cafe 360» på Kilden, og som leder for kveldsåpent på Arendal voksenopplæring der han tilrettelegger for god integrering.

– Hvor lenge har du bodd i Norge?

– Jeg har bodd her i fem år, og kom til Arendal via FN.



– Hvilken erfaring kan du ta med fra Sri Lanka til Arendal?

– Jeg har jobbet med humanitært arbeid og samfunnsutviklingsprosjekt siden 1994 på Sri Lanka, der jeg kommer fra, og var i lengre tid ansatt som organisasjonsleder. Situasjonen der er nesten den samme som her, men reglene er litt annerledes. Min erfaring som prosjektstyrer kommer godt med i min jobb her i Arendal, spesielt når det kommer til å mobilisere flyktningene og få dem til å engasjere seg i samfunnet. Det er veldig mye likt i måten å jobbe på.

– Har du selv vært på flukt?

– Nei, jeg kom hit via FN på grunn på grunn av situasjonen i hjemlandet. Jeg er oppvokst i krig og konflikt og vi har flyttet mer enn ti ganger i området Nord Sri Lanka. I forbindelse med min jobb nord i landet ble det farlig for meg å være der, og jeg måtte ta med meg familien og flytte. Jeg kunne velge mellom USA eller Norge, og da ble det her. Jeg har kone og to barn, og vi trives godt her nå. Barna har funnet seg godt til rette, og vi har ingen planer om å flytte tilbake, men etter hvert når tilstanden roer seg så reiser vi kanskje på besøk for å treffe familie og venner.

– Hvilken bakgrunn har du?

– Jeg er utdannet innen samfunnsutvikling, i tillegg har jeg tatt ekstra utdannelse i bedriftsledelse og har alltid jobbet med flyktninger og integrering.

– Hvor lett er det å integrere flyktninger og nordmenn i Arendal?

– Kulturforskjellen kan være vanskelig, men ikke folk. Jeg opplever at nordmenn er veldig interessert i å gjøre noe for å hjelpe og bidra. Flykninger vil også bidra i samfunnet, men de vet ikke alltid hvordan, og det er da vi trenger mobilisering, og vise vei. De får informasjon fra skole og NAV, men det er ikke nok oppfølging. Det er viktig at de har en aktør i tillegg til det offentlige, og jeg fungerer slik selv om det egentlig ikke er min stilling. Det kreves mye oppfølging og mange trenger ekstra hjelp. Det er mange nordmenn i Arendal som engasjerer seg i frivillig arbeid, og det syns jeg er fint. Jeg har selv jobbet med frivillighetsarbeid siden jeg kom hit for fem år siden, og bare i år samlet vi nesten hundre frivillige flyktninger på internasjonalt marked.

– Hvordan har besøket vært på prosjektet «Cafe 360» på Kilden siden det startet for ett år siden?

– Besøket har vært ganske bra. Det startet med at kvinner fra voksenopplæringen ønsket å lage mat, og hver tirsdag har vi åpen kafé der de selger mat fra hjemlandet, noe som har blitt veldig populært. I tillegg er det åpent hver lørdag der vi etter hvert startet flere forskjellige grupper. Prosjektet har utviklet seg ut fra hva deltakerne ønsker å være med på, og det har blitt et viktig treffsted. Nå er det både barnegrupper, jentegrupper og kvinnegrupper med dans og andre aktiviteter. I tillegg har vi musikk-kurs der de kan lære å spille for eksempel gitar og piano. Vi har også personlig utviklingskurs for frivillige og ansatte, blant annet om konflikthåndtering, som er et viktig tema. Vi prøver å samarbeide med andre aktører om å bidra. Det har vært en fin og jevn utvikling og vi ser at det fungerer, men etter hvert så trenger vi nok mer plass og flere dager.

– Hvor lett er det å være utlending og bo i Arendal?

– Livet i Norge generelt er fint fordi det er bra sosialsystem. De første to tre årene kan være vanskelige med tanke på språkproblemer og nettverk, ikke alle engasjerer seg i frivillig arbeid og da kan det være vanskelig å komme seg inn i samfunnet. Det er der vi må jobbe for å mobilisere dem. For meg var det ikke vanskelig. Jeg begynte på voksenopplæringen en måned etter at jeg kom hit, og der ble jeg kjent med Hilde Mjøs som anbefalte meg å begynne i Røde Kors. Det tok fire år før jeg fikk fast jobb, før det jobbet jeg kun med frivillig arbeid.

– Hva er ditt mål for 2017?

– Jeg har ett stort mål, og det er å starte en frivillig organisasjon. Jeg vet ikke når jeg kan få gjort det, det kan bli til neste år eller om fem år til, men det er det jeg virkelig har lyst til og brenner for.