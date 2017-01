Ukas navn: Jonel Tvedt

Han fyller 25 år i dag, fredag den 13. januar. Har han hatt mye uflaks?

– Du har bursdag på fredag 13. januar i år, og har hatt bursdag på ulykkesdagen sju ganger i løpet av ditt liv, har du mye uflaks?

– Jeg er helt ekstrem når det kommer til småulykker, særlig sånne teite ting i hverdagen. Et typisk eksempel er da jeg skulle være med korpset på tur til Danmark og glemte jeg sliden til trombona. Jeg oppdaga det ikke før det var for sent, og det ble ingen spilling på meg på den turen, det er litt typisk meg å ha sånn uflaks.

– Tenker du over at det er en internasjonalt kjent ulykkesdag?

– Jeg tenker jo på det, men mest for tull, og vi gjør gjerne en morsom greie ut av det på jobb. Jeg jobber som tømrer for Robert Ruud AS, og akkurat nå jobber vi på Skilsø Brygge, og der kan det jo skje mye småulykker. Det er jo typisk meg at noe skjer akkurat den dagen. Jeg er ikke overtroisk, og har egentlig alltid hatt 13 som mitt lykketall.

Jeg gleder meg til en skikkelig kjærestur

– Hvordan skal du feire bursdagen din?

– Kjæresten min og jeg skal på spaweekend på Kragerø Resort. Jeg gleder meg til en skikkelig kjærestetur.

– Nå er vi inne i et nytt år. Hva ser du fram til i 2017?

– Jeg gleder meg nok mest til å jobbe som frivillig på festivaler som Stavern-festivalen, Canal Street og TEDx. Jeg er veldig sosial, og det å jobbe som frivillig er faktisk høydepunktet hvert år.

– Du debuterte i Arendal Dramtiske Selskab i forestillingen «Kon Tiki II» av Knut Nærum, hvordan var det å prøve seg som skuespiller?

– Hehe, det var interessant og overraskende gøy. Det å jobbe så tett sammen med alle er spesielt. Man må være i dialog med alle og da kommer man ganske tett innpå hverandre. Jeg elsker å være med på ting som handler om å samarbeide og få til noe sammen.

– I tillegg til å spille teater spiller du også trombone og du er dirigent for juniorkorpset til Tromøy skolemusikkorps. Hva står på planen fremover?

– I år skal jeg fokusere mye på Tromøy skolemusikkorps og juniorkorpset. Allerede 12. februar skal vi ha en opptreden for ØIF i Sør Amfi. Det er en slags «timeout»-opptreden der vi løper ut i banen og spiller når treneren tar timeout. Det er hektisk men veldig gøy, og ungene elsker det. Vi har gjort det en gang før, og det var veldig populært.

Jeg skal også være med å spille med Arendal Big Band i slutten av april, med konserten « tribute to Michael Jackson» i Arendal kulturhus, det gleder jeg meg også veldig til. Jeg er ikke fast med i bandet, men jeg er med på prosjektbasis av og til.

– Nå når du har blitt 25 år, hva vil du si er høydepunktet i livet så langt?

– Det har vært mange høydepunkter, men jeg er ekstra stolt over å ha vært med i drilltroppen til Garden i 2013. Det var veldig stort å komme gjennom nåløyet der. Etter første inntak var det tre måneders prøvetid, og at jeg var en av 40 som ble tatt ut er nok det største høydepunktet fram til nå i livet. Det var et rett og slett et fantastisk år.