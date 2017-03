103 millioner kroner i resultat

Mørkerøde regnskapstall er blitt blå for Arendal kommune.

Ifølge et notat til formannskapet fra økonomisjef Bente Rist viser foreløpige regnskapstall for fjoråret et positivt netto driftsresultat på 103 millioner kroner.

– Etter bruk og avsetninger av fondsmidler er det et positivt regnskapsmessig mindreforbruk på nærmere 70 millioner kroner, skriver Rist.

Ifølge notatet presiserer rådmannen at tallene kan endre seg før regnskapet avsluttes. Fjorårets tall skal etter planen legges frem for bystyret, sammen med årsberetning og årsrapport, i mai.

Økte driftsutgifter

Ifølge notatet er driftsutgiftene i sum rundt 100 millioner kroner mer enn budsjettert.

– Dette har sammenheng med økte inntekter til enkelte tjenester. Lønnsutgiftene er 38 mill. kroner over budsjett, tilsvarende også for utbetaling til andre med 38 mill. kroner over budsjettert nivå, heter det.

Kommunen har også betalt mer enn ventet i renteutgifter, og netto finanskostnader ligger på 3,6 millioner kroner mer enn budsjettet la opp til.

Driftsinntektene til kommunen er på 190 millioner kroner mer enn budsjettert. Det handler om økning i frie inntekter på 37 millioner kroner og andre overføringer på 143 millioner kroner. Andre overføringer er i denne sammenheng toppfinansieringsordningen, flyktningtilskudd, sykelønnsrefusjon og tiltaksmidler.

Brukte mindre

Ifølge økonominotatet har kommunen samlet et regnskapsmessig positivt mindreforbruk på 70 millioner kroner. Regnskapene for Arendal Havn KF og Arendal Eiendom KF er positive for 2016. I kommunen er det til sammen 42 ulike enheter. Ifølge økonomisjefen har 23 disse brukt 35 millioner kroner mindre enn budsjettet la opp til.