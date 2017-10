Vil ha middag til middagstid og skolenedleggelse

Annonse:

Høyre og Fremskrittspartiet har presentert sine forslag til budsjett for kommunen neste år og prioriteringer de neste årene. De vil øke matkvaliteten, senke eiendomsskatten og få nytt svømmeanlegg.

Høyres Geir Fredrik Sissener er svært opptatt av eldreomsorg, og mener at kvaliteten på omsorgsboligene burde heves. For han sin del kunne de godt ha hatt à la carte på alle bo- og omsorgssentrene i byen.

– Mer lokalt tilberedt mat vil heve kvaliteten. Vi må ha flere menyvalg og gi en økt valgfrihet til beboerne, sier han.

Han peker på at det i dag serveres middag rundt klokken 14.30 på mange av eldresentrene i Arendal, og mener det er for dårlig.

Skolenedlegging

Høyre foreslår i sitt alternative budsjett å legge ned Eydehavn skole. Skolen var truet av nedleggelse tidligere, men ble fredet i den omgang. Høyre mener skolen bør legges ned fra 1. juli 2018. Det vil bety en innsparing på 900.000 kroner i 2018, og 1800.000 årene etterpå mener partiet.

Utfordrende

«Arendal Høyre vil føre en politikk som gjør det attraktivt å bo i Arendal, å jobbe i Arendal, å investere i Arendal, spennende å bo i Arendal, en kommune som har et rikt kulturliv, et samfunn som inkluderer og ikke ekskluderer, som de unge ønsker å bo i og der de eldre ser frem til en god alderdom. I sum handler dette om Arendal som en attraktiv og spennende kommune», skriver de i sitt budsjettforslag.

Høyre skriver at Arendal har hatt klare utfordringer med befolkningstall, arbeidsledighet og levekårsutfordringer. Det er dette de har jobbet for å prøve å endre på i sin handlingsplan.

Pilotforsøk

Nå ønsker de at det skal legges ned en plan for at ansatte innen helse og omsorg skal slippe å jobbe mer enn hver tredje helg, med mindre de selv ønsker det. De vil gjøre et pilotforsøk der de øker tiden hver ansatt har hos pasientene i hjemmesykepleien for å se om det har bedre effekt på de eldre og deres livskvalitet. De vil heller ha flere fulltidsstillinger innen helse enn mange små stillinger slik det er i dag. «Pasientene skal oppleve økt kvalitet», skriver Høyre i sitt endringsforslag til budsjettet rådmannen har lagt frem.

Eiendomsskatt

FrP skriver i sitt forslag at rådmannen legger opp til et stramt budsjett for 2018, og legger til at Arendal kommune gjennom mange år har belastet innbyggerne sine med eiendomsskatt.

«Tiden er nå kommet for å gjøre noe med dette», skriver FrP.

De vil starte arbeidet med en plan for nedtrapping av inntekter på eiendomsskatt for både private og næringseiendommer. De mener at større forutsigbarhet rundt kommunale avgifter kan gjøre at de kan kutte ut eiendomsskatten helt innen seks år. I rådmannens budsjettforslag har han lagt opp til en liten inntektsøkning på eiendomsskatten. Dette mener FrP er helt unødvendig, i og med at kommunen allerede følger høyeste sats.

De uttrykker sin bekymring for et nytt «eiendomsskattesjokk» i år 2020, og peker på at mange av innbyggerne allerede sliter med å få endene til å møtes.

Svømmebasseng

FrP ønsker å invitere Aust- Agder fylkeskommune og Grimstad kommune med inn som nye eiere i et nytt svømmebasseng i Arendal.

«Det er et stort behov med et nytt svømmebasseng i byen vår. Det vil dempe press på dagens anlegg, og det nye bassenget vil være mer tidsriktig», skriver de i sitt forslag.

De mener at Stinta svømmebasseng ikke skal rehabiliteres og at det må erstattes med et nytt tidsriktig, regionalt anlegg på et egnet sted i Arendal kommune, gjerne med tilknytning til et hotell. FrP mener at et interkommunalt samarbeid om et slikt prosjekt kan gi store muligheter, og at dette er noe Arendals-regionen trenger. De utfordrer fylkeskommunen til å bidra sterkere i satsingen på et nytt svømmeanlegg.