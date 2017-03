Vil gi kundene mer enn kjøp og salg

En ny eiendomsmeglerkjede har etablert seg i Arendal og vil ta meglerbegrepet til et nytt nivå.

Ved inngangen til mars gikk eiendomsmegler Terje Hofvind ut av meglerkjeden Estate og inn i kjeden Meglerhuset & Partners med selskapet sitt. I Arendal videreføres navnet Meglerhuset Arendal as med ny logo, men med en utvidet bevissthet på hva eiendomsmegling skal være for kundene.

–Vi valgte å gå ut av Estate da vi skjønte hva Partners kunne tilby. Det er et nytt og bedre tilbud der fokuset er på kvalitet fremfor kvalitet, sier Hofvind.

Mer enn transaksjoner

Der mange eiendomsmeglertjenester er tilknyttet bankvirksomheter med mål om å omsette så mange boliger så raskt som mulig, har etablererne av Partners-konseptet sett muligheten for å tilby ekstratjenester for de som ønsker å kjøpe eller selge bolig, enten det er prosjekter, nærings-, fritids- eller vanlige boliger det dreier seg om. Ettersom Hofvind mener at hans seks eiendomsmeglere sitter på mer kompetanse enn å foreta det praktiske rundt kjøp og salg av eiendom, fant han ut av konseptet passer godt inn i virksomheten, som i en årrekke har vært drevet fra Vestregate i Arendal.

Bruke tid på kunden

Bak den nye meglerkjeden står Robert Fauske og Christian A. Berg, som grunnla Privatmegleren. Fauske er styreformann i kooperativet, der de enkelte meglerforetakene selv er eiere av kjeden.

–Vi prøver å se på hva som kommer fremover, sier Fauske.

Han mener eiendomsmegling handler om mer enn det rutinemessige i kjøp- og salgsprosessen og at det kundene faktisk trenger er den faglige biten.

–Vi stilte oss spørsmålet hvor går vi nå? Fokuset i eiendomsmeglerbransjen har vært volum. 85 prosent av eiendomssalgene i Norge går gjennom meglere som er eiet av eller tilknyttet en bank, sier han.

Fauske, som har erfaring som megler i blant annet både Dnb Eiendom og Postbanken, sier at banker som eier eller har interesser i eiendomsmegling gjør det ene og alene for å skaffe kunder til sin hovedvirksomhet og at det fulle potensialet i eiendommer med det ikke blir tatt ut.

–Vi skal være rådgivere med mange flere fasetter, sier han.

Vise potensialet

Han forteller at når en kunde ønsker å selge boligen vil meglerne ta for seg eiendommen og komme med råd om eksempelvis oppussing. En gjennomgangsmelodi til boligselgere er ofte at det ikke lønner seg å pusse opp før eiendommen legges ut for salg. Fauske viser til at mange eiendommer går på markedet uten å ha tatt ut det fulle potensialet for selgeren, fordi megleren er opptatt av å få gjennomført salget så raskt som mulig for å oppnå høyest mulig inntekt for kjeden sin, seg selv og morselskapet.

–Det kan vi se ved at det er mange investorer som kjøper opp eiendommer, gjør litt med dem og selger videre med fortjeneste etter kort tid. Da har ikke megleren gjort jobben sin, mener han.

Bruke mer tid

Når en bolig legges ut for salg og megleren har konkludert med at det er behov for eksempelvis oppussing av badet, skal prospektet fra Partners inneholde forslag til løsninger og kostnadsoverslag. Da kan de som er interesserte på visningen vite hvor mye de har å gå på for at standarden skal bli slik de ønsker. Målsettingen er at lokale håndverkere og fagfolk skal brukes av meglerkontoret i denne forbindelse. Det kan også være avklaringer om spørsmål rundt naboforhold som kjøpere lurer på, som meglerkontoret kan ta på seg å finne ut av.

–Vi vil gjøre et forarbeid og det klart at det vil kreve mer av oss i forkant av et salg, sier Fauske.

Når en eiendom er overdratt vil meglerkontoret også følge opp kjøperen når det har gått ett år.

–Vi ønsker å beholde kundene i loopen. Det blir litt som tannlegerollen, beskriver Fauske.

Han vedgår at tjenestene fra meglerhuset sannsynligvis vil bli litt mer kostbare enn det fotografering, publisering av salgsannonser og administrering av selve handelen hos en tradisjonell megler er, men at kunden må tenke på hva en sitter igjen med av fordeler.

–Vi har i alle år hatt en politikk at vi skal være rådgivere for kundene, men nå vil vi tilby et utvidet servicebegrep og ta den tiden kundene krever. Vi ønsker livslange kundeforhold, for eksempel ved å følge opp med ettårsbefaring, uten å ta betalt for det, sier Hofvind.

Mange meglere

I Arendal i dag er det flere meglerkontorer og boligmarkedet går trått med svært lav omsetningstakt sammenlignet med resten av landet. Hofvind mener imidlertid at det er jobb nok til samtlige. Selv er han inne på tanken å utvide staben i forbindelse med etableringen av Partners-konseptet.

–Vi er seks meglere i dag, men vi har planer om å bli åtte, sier han.

Styreformann Fauske tror imidlertid at en meglerbransjen som fokuserer på selve transaksjonen og omsetningsvolum kommer til å oppleve avskalling på sikt.

–Megling med rådgivning, det er fremtiden for eiendomsbransjen, er hans spådom.