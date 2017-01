Vil gi fritak, men overlater ikke alle vervene

Valgkomitéen vil gi Magrete M. Breivik fritak fra bystyret, men vil ikke gi arvtakeren alle vervene.

På bakgrunn av en ikke offentlig kjent legeattest anbefaler valgkomitéen i Arendal, ledet av Arbeiderpartiets Atle Svendal, å gi bystyrerepresentant Magrete Martens Breivik fra Miljøpartiet De Grønne (MDG) fritak for resten av valgperioden. Tidligere i januar uttalte Breivik til Agderposten at årsaken til hennes søknad om fritak er at hun mener hun har blitt mobbet av andre bystyrerepresentanter. Lederen av valgkomitéen har på sin side forsøkt å nøste opp i påstandene, men konkluderte, ifølge avisen, at det ikke var mulig å se at representanten skal ha blitt mobbet av bystyret.

Samboer tar over

Valgkomitéen har likevel landet på å innvilge fritak og innstiller på at Kai Olav Fredriksen rykker opp fra varaplass til fast plass i bystyret. Fredriksen, som forøvrig er Breiviks samboer, har møtt som vararepresentant siden Breivik fikk innvilget permisjon, i fjor høst og ut året, på bakgrunn av en legeerklæring.

Ikke alle vervene

Breivik fikk i tillegg til fast plass i bystyret en lang rekke verv og vararoller som følge av et valgteknisk samarbeid med Fremskrittspartiet etter lokalvalget høsten 2015. Valgkomitéen innstiller imidlertid på at Fredriksen ikke overtar samtlige av samboerens verv. Det gjelder rollen som vararepresentant i Friluftsrådet Sør, der komitéen ønsker å få inn Alf Ring Kleiven, som var partiets 6.-kandidat ved valget.

Juridisk spørsmål

Komitéen innstiller på at Fredriksen tar over rollen som medlem i representantskapet i Agder Renovasjon, men komitéleder Svendal har, ifølge innstillingen, ytret ønske om en juridisk kvalitetssikring rundt spørsmålet om valg til dette vervet. Partiet representerer opposisjonspartiene Høyre, Frp, Pp og MDG i representantskapet. Valgkomitéen anbefaler videre at Fredriksen tar over Breiviks rolle som nestleder i kultur-, miljø- og næringskomitéen, medlem av valgkomitéen i bystyret, vararepresentant for opposisjonspartiene i formannskapet og kommuneplanutvalget, samt vararollen i Hisøy Frivilligsentral og styringsgruppen for kalking av Arendalsvassdraget. Bystyret avgjør fritakssøknaden endelig torsdag.