Vedtok å tilby redningsskøyta base i Barbu

Onsdag vedtok havnestyret i Arendal å tilby Redningsselskapet å flytte tilbake til base i Barbu.

–Vedtaket i havnestyret er enstemmig, sier styreleder Jarl Steinar Odinsen, Arbeiderpartiet.

Lokaler i forbindelse med Barbu fiskemottak kan igjen bli base for redningsskøyta RS Inge Steensland. Fem år etter at skøyta ble flyttet vekk fra Barbu til basen som i dag er på Havstad, har havneforetakets ledelse satt i gang et frieri for å få Redningsselskapet til å flytte tilbake igjen.

Positivt

Som Arendals Tidende skrev onsdag er ønsket fra Arendal Havn om tilbakeflytting av basen til Barbu interessant for Redningsselskapet.

Flåtsjef Webjørn Knudsen i Redningsselskapet er svært positiv til initiativet som er tatt fra havneforetaket.

–Vi ser på det som veldig positivt. Arendal Havn er en viktig og proff samarbeidspartner for Redningsselskapet, sier han.