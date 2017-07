Varsler mindre bompenger på E18

Annonse:

Fremskrittspartiet i Aust-Agder sin toppkandidat til stortingsvalget garanterer billigere bilturer til Tvedestrand.

Når ny motorvei mellom Arendal og Tvedestrand åpner i 2019 har fylkestinget vedtatt at det skal koste 30 og 14 kroner å passere bommen. Nå lover Frps Åshild Bruun Gundersen at fem kroner skal bli slått av per passering.

– Det er en stor seier for FrP og for bilistene at vi nå reduserer bompengene. Søknaden er sendt, men signalene er så tydelige at vi allerede nå kan forskuttere at det blir betydelig lavere bompenger på dette prosjektet, sier Bruun-Gundersen i en pressemelding til Arendals Tidende.

Søknaden hun viser til handler om å få en del av de 500 millioner kronene som er satt av i statsbudsjettet, for å senke bompengekostnadene fra bilister.

– Lokale politikere har pratet om dette veiprosjektet i over 40 år, da er det fantastisk at FrP i regjering kunne levere i sin første regjeringsperiode. Veistrekningen er i dag skolevei for mange barn, og er direkte livsfarlig. Nå gleder vi oss til veiåpning av en ny trafikksikker og moderne motorvei! fortsetter hun.

Bruun-Gundersen arbeider til daglig i veiselskapet Nye veier. Hun gleder seg over at arbeidet med ny 18 allerede er i gang, og mener den jobben som nå gjøres kan resultere i enda mindre bompenger for bilistene.

– Nye Veier har jobbet godt for å få ned kostnadene på denne veistrekningen. Denne besparelsen må gå tilbake til bilistene, så jeg forventer en kraftig reduksjon av de bompengene allerede før prosjektet åpner i oktober 2019, sier hun.