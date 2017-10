– Vår største prioritering

Annonse:

Et helt nytt svømmeanlegg på minst 50 meter er først på agendaen til Arendal Idrettsråd. I budsjettet for 2018 er det ikke lagt opp til et nytt anlegg før i 2023.

Idrettsrådet ønsker å gå sammen med Grimstad og Tvedestrand kommune for å få til en svømme­hall som kan brukes til konkurranseidrett, livrednings­kurs, sikkerhetskurs og skole. For å få dette til må svømmebassenget være på minst 50 meter, det må ha internasjonal standard og det må være fremtidsrettet.

– Det svømmebassenget vi har på Stinta i dag har ikke kapasitet nok. Der er det kun 25 meter, og det har vi vokst fra. Nå trenger vi noe bedre, sier leder i Arendal Idrettsråd, Idunn Thunberg Christensen.

Hun får ikke støtte av politikerflertallet, og i behandlingen av budsjettet sist torsdag avfeide posisjonspartiene i Arendal drømmen idrettsrådet og Arendal svømme- og livrednings­klubb ikke er alene om.

– Et svømmebasseng på 50 meter ville vi aldri ha lagt inn i budsjettet. Det koster 310 millioner og vil sprenge budsjettet vårt. Da vil vi heller fokusere på sykehjem, sa Atle Svendal fra Arbeiderpartiet under budsjettforhandlingen.

Arendals eiendomsforetak har likevel fått i oppdrag å kartlegge de forskjellige alternativene.

Stort behov

Christensen forteller at det er et stort behov for ny svømmehall, også for Grimstad og Tvedestrand. Arendal Idrettsråd har hatt kontakt med idrettsrådet i Grimstad, som har det samme på agendaen. Et slikt samarbeid vil utløse 30 prosent i økte spillemidler til anlegget.

– Vi vet at de to nabokommunene også har et prekært behov for dette. Grimstad kommune har hatt dette på agendaen leng, sier hun.

Christensen har ingen formening om hvor svømmeanlegget skal stå.

– Det viktigste er at det kommer svømmehall, ikke hvor den kommer. Vi er opptatte av et interkommunalt samarbeid med Tvedestrand, Grimstad og Fylkeskommunen, men det er ikke lagt noen føringer på hvor det eventuelt skal bygges ny svømmehall, sier hun.

2023

I budsjettsforslaget til Arendal kommune er det ikke lagt opp til et nytt svømmeanlegg før i 2023. Dette mener Arendal idrettsråd er altfor lenge til.

– Dette er et stort behov som det er på tide å gjøre noe med, sier Christensen. I sitt innspill til bystyret skriver hun at byggestarten bør fremskyndes, og viser til anbefaling fra Norges Svømmeforbund.

Alternativ

Svømmeforbundet har lagt opp til to alternativer for utforming av nytt svømmeanlegg. I det første alternativet er det foreslått at det bygges et hovedbasseng på 50 meter med ti langbaner og to delebrygger, og et opplæringsbasseng. Prisanslaget er på 310 millioner kroner. I det andre forslaget er det lagt opp til et hoved­basseng på 25 meter med åtte kortbaner, et stupebasseng og et opplæringsbasseng. Prisanslaget er her på 180 millioner kroner.