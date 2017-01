VALGFORSKER: Opprivende situasjon for Frp

Professor i statsvitenskap Dag Ingvar Jacobsen ved Universitetet i Agder mener én spesifikk sak kan føre til at Aust-Agder Fremskrittsparti mister stortingsmandatet.

Jacobsen peker spesielt på at om Fremskrittspartiet i fylket settet sammenslåing av Aust-Agder med Vest-Agder fremst i valgkampen kan partiet miste plassen på Stortinget etter valget i september. Arendals Tidende har skriftlig bedt professoren vurdere situasjonen for partiet etter flere utmeldinger, nominasjonsbråk og kravene om eksklusjon av en lang rekke partimedlemmer i flere lag i hele fylket.

–Hvis Frp gjør fylkessammenslåing til sin fanesak er det stor sannsynlighet for at de mister sitt mandat, svarer han.

Splittende kandidater

Statsviteren mener at uansett hvem av de to kandidatene Ingebjørg Godskesen og Åshild Bruun-Gundersen partiet til slutt setter på topp etter det varslede andre nominasjonsmøtet holdes 11. februar, vil Fremskrittspartiet støte fra seg store deler av velgermassen i fylket.

–Hvis Godskesen velges på topp, og fylkessammenslåing blir en viktig sak, vil partiet høyst sannsynlig miste mange stemmer fra vestlige deler i fylket, til dels viktige valgområder som Grimstad og Lillesand, mens Bruun-Gundersen høyst sannsynlig vil støte fra seg en del velgere i østlig del av fylket. Uansett er dette en tapssak for Frp, skriver han.

Etter avstemmingen i fylkestinget i Aust-Agder i desember, der tre av fire Frp-representanter stemte for fylkessammenslåing, kom kravet om at nominasjonen til stortingsvalget må gjøres på nytt.

Kan blåse over

Jacobsen mener det er vanskelig å si hvordan bråket i fylkespartiet nå vil slå ut når velgerne legger stemmesedlene i valgurnene til høsten og skisserer at utfallet er avhengig av flere forhold. Resultatet av en ny nominasjonsrunde er en faktor og hvorvidt det endelige valget av toppkandidat til nasjonalforsamlingen vil splitte partiet i Aust-Agder ytterligere.

– For det andre vil det avhenge av hvor mye «bråk» det vil bli i etterkant av eventuelle eksklusjoner og hvordan de ekskluderte kandidatene opptrer, skriver han.

Jacobsen holder også muligheten åpen for at stormen i Aust-Agder Fremskrittsparti kan blåse over innen september.

–Det er lenge til stortingsvalget, og velgerne har en tendens til å glemme slike interne partikonflikter ganske fort, skriver han.

Om partiet skulle tape sin stortingsrepresentant i Aust-Agder er det Arbeiderpartiet som kan tjene på det ved å få inn to i stedet for dagens ene.

Geografisk konflikt

Statsviteren mener det i liten grad virker som om det er en ideologisk-politisk konflikt som rir fylkespartiet, men peker på at partiet er splittet langs geografiske skillelinjer i Aust-Agder.

–Det er en ganske opprivende situasjon, mener han.

Jacobsen mener konflikten er mer knyttet til forholdet mellom Aust- og Vest-Agder og dermed også forholdet mellom Arendal og Kristiansand.

– Dette gjelder uansett om det er nominasjonen eller om det er avstemming om fylkessammenslåing det dreier seg om, lyder hans vurdering.

Han mener at eksklusjon av en lang rekke medlemmer er ødeleggende for et parti og ikke en ønsket situasjon.

–Å miste flere av de mest kompetente kandidatene som partiet har, er ikke en ønskesituasjon for noen, skriver han.