Utvider alternativ-skolen på Sandum

Alternativt skoletilbud også for elever helt ned i femte klasse i Arendal.

Bystyret i Arendal vedtok i maimøtet enstemmig å utvide tilbudet ved Sandum alternative skole, som holder til i Hove-leiren. Tidligere har skoletilbudet vært forbeholdt ungdomsskoleelever, men nå kommer det plasser for elever også på mellomtrinnet i grunnskolen. Tilbudet ved den alternative skolen er for elever som har psykososiale vansker i den ordinære grunnskolen i Arendal.

Kort tid

I vedtaket er det bestemt at det skal gjøres en aktiv innsats for å få Sandum-elever raskere tilbake til det ordinære tilbudet i nærskolene. Det vil gjelde for samtlige elever. Det settes også krav til at elever på mellomtrinnet får med seg pedagogiske ressurser til Sandum i kortidsstilbudet. Samtidig er det ikke slik at det skal bli lettere å ta ut elever fra den ordinære skolen, men prinsippet om at elever på mellomtrinnet skal ha skoletilbud på nærskolen forsterkes. Skolene får også krav til å jobbe med inkludering og styre kompetansen for elever med adferdsvansker og eller psykososiale vansker.

Mobilt team

Samtidig med utvidelsen av Sandum-tilbudet skal også innsatsgruppen ved skolen, som tidligere har hatt navn «Ambulerende team», endres noe. Teamet skal nå hete «Mobilt team» og fortsette arbeidet i nærskolene på alle trinn. På sikt kan det være aktuelt å øke antallet ansatte, heter det i vedtaket.