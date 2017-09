Ungdommens egen valgkamp

Annonse:

Onsdag forrige uke var det valgdebatt i Granehallen for alle elevene på Arendal videregående skole.

Johanna Berge og Arild Møller Holst går begge i tredje klasse og tar faget “Politikk og menneskerettigheter”, de var valgt ut til å lede debatten hvor alle parti var invitert og hele skolen var publikum.

– Jeg er veldig spent, også lurer jeg litt på hvordan stemmen min høres ut for jeg er så hes! lo Johanna før det hele gikk av stabelen.

Lærerikt

De to hadde forberedt både spørsmål og tema sammen med lærerne og de andre elevene i samfunnsrelaterte fag på skolen.

– Jeg har lest mye på nett om de forskjellige temaene og lært mye. Så tenker jeg mye på hvilke spørsmål vi skal stille, fortalte Arild.

De to har også sett på valgdebattene på NRK, men er ikke helt fornøyd med NRK-programledernes innsats.

– Jeg så på det i går, men hun dama ble ganske overkjørt. De sier heller ikke så mye, fortsatte han før Johnna la til:

– Vi har tenkt å si en god del mer.

Førstegangsvelgere

De to fyller begge 18 år i løpet av året i år og har vært aktive i henholdsvis Unge Høyre og AUF. Johanna er ikke i tvil om hva hun skal stemme.

– Jeg skal stemme Høyre, fortalte hun mens Arild var litt mer tilbakeholden.

– Vi har lært ganske mye og satt oss inn i forskjellige tema, så det har jo litt å si for hva jeg stemmer på, fortalte han.

Debatten ble sparket igang med ungdomsrepresentanter fra de fleste partiene og voksne representanter fra partiene som ikke hadde anledning til å stille med ungdommer. Sekretariatet som også besto av elever holdt nøye kontroll på tidene og lot ingen ha ordet lenger enn 45 sekunder. Utdanning, miljø, hijab og religiøse symboler og omstridte reformer ble alle satt under debattlupen.

Samarbeid

Lærer Linda Sætra har vært ansvarlig for å arrangere debatten. Hun forteller at skolen gjør det hvert valgår, og at elevene på samfunnsfalige linjer har arbeidet med temaet helt siden skolestart.

– Alle har hatt ulike oppgaver med å rigge til, tilrettelegge og gjennomføre arrangementet, fortalte hun.

Tirsdag 5. september skal elevene ha klart å gjøre seg opp en mening om hva de vil stemme på, da avholdes nemlig skolevalg på skolene i Arendal.