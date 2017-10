TV-aksjonen: Stor dugnadsånd blant næringslivet

Annonse:

Givergleden og dugnadsånden er stor når det kommer til den årlige TV-aksjonen NRK. Onsdag ettermiddag samles cirka 20 personer fra næringslivet til ringestafett.

Hvert år samles en fast gjeng for å være med på dugnad for å ringe til det lokale næringslivet i kommunen for å be om et bidrag til årets TV-aksjon.

Felles dugnad

Morten Haakstad, daglig leder av Arendal næringsforening, er en av dem som har vært med på ringestafett i mange år. Han mener det er en selvfølge å kunne bidra.

– Jeg har vært med i fem år. Det er en stor glede å kunne få være med å bidra på denne måten, de aller fleste vi ringer til er imøtekommende og hyggelige, forteller han idet avisa tar turen innom Tyholmen hotel på et informasjonsmøte uka før.

Fylkesaksjonsleder for TV-aksjonen Agder, Anita Mørland, understreker at aksjonen er en stor felles dugnad, der folk og bedrifter bidrar på ulike måter.

– Det handler ikke så mye om hvor mye hver enkelt gir, det handler like mye om den muligheten folk får til å bidra med en personlig innsats, sier hun.

Haakstad er imponert over givergleden blant næringslivet i distriktet. Hvert år bruker de en egen liste som de fordeler og ringer til.

– Bedriftene gir etter evne, avhengig av situasjonen de er i. Noen sliter kanskje økonomisk og kan ikke gi så mye, andre gir en krone per ansatt og noen gir tusenvis. Jeg opplever at de fleste gir så mye de kan, og da kan en liten sum være ganske mye for dem. Noen har forberedt seg godt før vi ringer og har allerede samlet inn penger eller donert en gave i forkant, forteller Haakstad fornøyd.

Følg et barn til skolen

TV-aksjon går av stabelen førstkommende søndag med mål om at alle husstander skal få besøk av en bøssebærer. Årets innsamling går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn som er rammet av krig og konflikt. Den skal gi håp til barn i Columbia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan, som alle er krigsrammede områder. Med fanen «Følg et barn til skolen» håper aksjonsledere over hele landet at folk vil gi. Ifølge Anita Mørland ligger Arendal høyt på lista over kommunen som gir mest i Aust-Agder. Nå håper hun å motivere kommunene til å ta opp konkurransen.

– Det handler om å få nok bøssebærere slik at vi kan nå flest mulig husstander, og vi trenger enda flere. Dette er noe som skjer samtidig over hele landet, alle er forberedt. Det er en god sak, og det er bare sunt at det blir litt konkurranse mellom kommunen for å se hvem som klarer å få inn mest penger per innbygger, sier hun.

– Berører mange

Ifølge UNICEF er ett av fem barn i krigs- og konfliktområder i dag uten skolegang. Når barn i krig og konflikt ikke får utdanning, står et helt lands framtid på spill, og UNICEF jobber hardt og målrettet for at barn ikke skal få ødelagt framtiden på grunn av voksnes kriger og konflikter.

Morten Haakstad tror årets aksjon har et tema som mange kan relatere seg med.

– Det er et tema som berører mange og de aller fleste har kjennskap til noen det gjelder, sier han.

UNICEF jobber intenst for å tilrettelegge utdanningen på best mulig måte, blant annet i den svært komplekse konflikten i Syria. Med TV-aksjonen skal UNICEF gi skoleutstyr til 230 000 elever, gjenoppbygge nesten 800 klasserom, trene lærere og tilby undervisning til elever som har falt ut av skolen og må ta igjen det tapte. Gjennom læring og undervisning skal UNICEF tilrettelegge for å gjenreise Syria. UNICEF skal også tilrettelegge for skolegang til barn i Colombia, Sør-Sudan, Mali og Pakistan, land som er preget av stor fattigdom, krig, landminer, usikkerhet og store konflikter.

100 000 bøssebærere

TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner fordelt på befolkning. Den har vært arrangert hvert år siden 1974, og har gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker. 7000 frivillige over hele landet organiserer innsamlingen gjennom 500 kommune- og bydelskomiteer, og gjør at 100 000 bøssebærere kan banke på 2,3 millioner dører. På selve TV-aksjonsdagen sender NRK direkte hele søndag kveld.

Fakta om utdanning