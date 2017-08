Trenger mer tid på Vindholmen-planen

Annonse:

FORSLAGSSTILLER: Konserndirektør Torkil Mogstad (grønn skjorte) i Arendal Fossekompani AS ønsker at industriområdet skal forvandles til en attraktiv bydel der folk ønsker å bo. Foto: Esben Holm Eskelund

Utbyggingsplanene for Vindholmen er så omfattende at politikerne vil bruke flere møter på saksbehandlingen.

Det er status etter at utvalget onsdag satte i gang arbeidet med områdeplanen. Et forslag fra eier av industriområdet, Arendal Fossekompani, er å forvandle hele området fra industri til en kombinasjon av bolig- og næringsformål. De første modellene som er utarbeidet tegner et bilde av at det er plass til 700 boenheter av forskjellig type i bygg med høyder i alt fra to til åtte etasjer.

Les også: Blåser nytt liv i Vindholmen-prosjektet

Høydespørsmålet

Utvalgsleder Nina Jentoft, Arbeiderpartiet, slo fast allerede på befaring på både Vindholmen og på Vindholmheia at stridstemaer i områdeplanen garantert kommer til å handle om høyder.

– Vi kan vel bare slippe katta ut av sekken med en gang, at det kommer til å handle om hvor høyt man skal bygge.

Ifølge planene skal deler av bygningene inn mot Kystveien og Vindholmheia kunne bli på åtte etasjer og med det havne litt i underkant av boligene ytterst på heia.

Et løft

Etter at Lin Skaufel, arkitekt i danske Everyday, hadde gjennomgått illustrasjonene som har vært jobbet med over langt tid og forklart hva planleggerne har tenkt med området og Lisbeth Rake Zeiffert i konsulentfirmaet Stærk hadde gått gjennom de ulike reguleringsplanforslagene kunne utvalgsleder Jentoft konkludere med at det er en godt gjennomarbeidet plan politikerne har fått presentert.

– At dette kan bli et løft for området er jeg ikke i tvil om, sa hun.

Trenger tid

Jentoft sier til Arendals Tidende at planen er svært omfattende og at det ikke er en lett politisk beslutning som skal tas.

– Denne kan vi godt la gå over to og kanskje tre møter fremover. Det er mange ting som må avklares, sier hun.

Rådmannen i Arendal hadde lagt opp til at planen allerede nå i august skulle legges ut til offentlig ettersyn, men når det vil skje er fortsatt ikke bestemt.