Trenger flere ansatte

Økt press på barnevernet i Arendal har gjort at de trenger mer ressurser til flere ansatte og bedre veiledning.

En stor økning i volds- og overgrepssaker hos barnevernet nasjonalt har ført til stort sykdomsfravær i mange av landets kommuner. Også i Arendal er dette blitt et problem. Syv av 46 årsverk er per i dag sykemeldt.

Trend

– Det er visst blitt en slags trend med store, vanskelige saker som har preget alle kommunene i landet den siste tiden, sier barnevernsleder Iris Anette Olsen.

Hun peker på at spesielt volds- og overgrepssaker har tatt overhånd. Så langt i år har barnevernet i Arendal fått inn 47 bekymringsmeldinger som har ført til anmeldelser angående alvorlig psykiske eller fysiske overgrep.

– Det er en stor økning, og det er svært belastende for våre ansatte. De skal tåle å stå i ting som er ganske tøft, og ikke minst skal de kunne koble av når de er hjemme med familien, sier Olsen.

Ressursgruppe

Nina Jentoft fra Arbeiderpartiet står i spissen av den nye ressursgruppen som skal jobbe med å bedre barnevernstjenesten.

– Vi er langt unna det stadiet vi var på for noen år siden, men vi vil heller være litt på allerede nå for å kunne bistå så tidlig som mulig, sier Jentoft.

I 2015 var barnevernet i Arendal på et veldig lavt nivå. Noe måtte gjøres, og det ble satt i stand en styringsgruppe også da med Jentoft i spissen. Den gangen var barnevernet i så stor krise at rådgivningsselskapet PwC ble hyret inn for å kartlegge situasjonen. Sykefraværet var så høyt som 35 prosent, men etter det kraftige taket i barnevernet hadde de i desember 2016 det laveste sykefraværet i kommunen. Nå har det gått oppover igjen, og det er dette den nye ressursgruppen ønsker å gjøre noe med. De vil jobbe for at de ansatte er bedre rustet til de mange ulike oppgavene barnevernet har i dag.

– Det er absolutt ikke kompetansen det står på, den er veldig god. Det trengs flere ansatte til å takle det store presset de har fått. Det er viktig for oss at de vi har på jobb, blir på jobb, sier barnevernslederen.

Nødvendig

I følge Jentoft og Olsen er det helt nødvendig å sette inn et tiltak for økte ressurser til barnevernstjenesten nå. I første omgang er det snakk om å «låne» ressurser fra forebyggende tjenester i kommunen.

– Vi må omrokere ressursene våre. Planen er at vi låner fra forebyggende tjenester i ett år, og så kommer vi til å flytte litt på oppgaver intern for å gjøre hverdagen til de ansatte litt enklere, sier Jentoft.

Barnevernet har allerede utlyst to stillinger, og har tenkt at det skal startes opp veiledning snarlig. Veiledningen vil foregå i små grupper, som i flere puljer har mange timer sammen.

– Jeg tror det er et veldig viktig virkemiddel at de får så mange timer sammen. De har ingen oppgaver de skal tilbake til som de sitter og tenker på under veiledningene, sier Olsen.

Enda mer

Ressursgruppen er forberedt på at antall saker kan fortsette å øke i tiden fremover, og at presset på barnevernet vil bli enda større enn det er i dag.

– Dette er ikke noe vi kunne styrt unna. Vi kan se det i de nasjonale mediene også. Det er blitt svært stor pågang i de fleste kommuner på veldig kort tid, sier Olsen.

– Vi sliter ut de etablerte. Nå er de utslitte, og det må vi ta på alvor, sier Jentoft.

Nye lokaler

Olsen håper at barnevernet skal få nye lokaler allerede til påske. De har fått inn flere tilbud, og har foreløpig ikke bestemt hvor de kommer til å flytte.

– Det som er viktig er at vi flytter lokalene til et sted som gir en bedre flyt i arbeidet. Vi flytter sammen med forebyggende tjenester, og derfor ble det mer naturlig å låne ressurser av dem ettersom vi skal være under samme tak, sier hun.