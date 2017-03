Tilsyn avdekker for dårlig tilbud til barn med psykiske vansker

Fylkesmannen har avdekket systemsvikt og gir kommunen en måned på å komme med en opprydningsplan.

Det er tilbudet til barn mellom syv og tolv år som har eller er i ferd med å utvikle psykiske vansker som har vært vurdert i et tilsyn hvor konklusjonen er kritikk til Arendal kommune.

Samhandling

Samhandlingen internt i kommunen har vært fokus, og tilsynet har sett på hvordan kommunen ivaretar barns rett til å bli hørt i saker som gjelder dem selv. Kommunens evne til å gjennomføre systematiske tiltak som gir helhetlige og koordinerte tjenester har vært vurdert.

– Det er helsetjenestene vi i dette tilsynet har hatt hjemmel for å føre tilsyn med, men vi har også beskrevet enkelte funn knyttet til utdannings- og barnevernssektoren da disse har betydning for kommunens helhetlige tjenester til barna. Ofte blir vanskene for barna mer tydelig når de begynner på skolen, og mange ulike instanser er sentrale når det gjelder å identifisere barn og familier som strever. For å få til god samhandling og et koordinert tjenestetilbud er det nødvendig at alle må vite hvem som har ansvar for hva – og hva de ulike tjenestene kan tilby, skriver fylkesmannen om konklusjonen på sine nettsider.

To avvik

To avvik adresseres Arendal kommune. At samhandlingen rundt barn mellom syv og tolv år med psykiske vansker ikke er god nok. Og at kommunen ikke sikrer at barn mellom syv og tolv år med psykiske vansker får et forsvarlig tilbud. I tillegg merkes det at kommunen ikke har gode nok rutiner for å sikre at barn blir hørt i saker som gjelder dem selv.

Innen 1. april skal kommunen ha klar en plan for å rydde opp i avvikene.