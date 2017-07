Mener det fortsatt er tabu å ha ADHD

Annonse:

Drittunger, adferdsproblemer, utagering, dum og ikke fungerende. Dette er noen av mytene og tabuene rundt diagnosen ADHD.

Janicke Kvist Trulsvik fra Eydehavn har ADHD. Hun har sett seg lei på alle mytene rundt tilstanden, og mener folk har et feilaktig inntrykk av mennesker med diagnosen.

Velfungerende

– Mange tror at de med ADHD henger i gardinene og ikke kan oppføre seg. Noen er selvfølgelig veldig aktive og har store utfordringer, men veldig mange med diagnosen fungerer godt både på skole og i jobb, sier eydehavnskvinnen.

Selv kjenner hun seg ikke igjen i de mange negative beskrivelsene av tilstanden og er lei av å høre kommentarene om mennesker med ADHD. Som barn fungerte hun godt på skolen, hun var verken utagerende eller en såkalt drittunge. Hun fikk gode karakterer og oppførte seg bra. Verken hun, foreldrene eller lærerne tenkte noen gang at hun hadde ADHD. Det var først i voksen alder, for cirka ett år siden, at hun ble utredet og fikk diagnosen.

– Mitt problem var ikke at jeg ikke kunne sitte stille eller følge med, jeg hadde ikke den ytre uroen som mange kjenner igjen som typisk for mennesker med ADHD. Jeg hadde imidlertid en stor indre uro, og kunne ligge våken om nettene med mange tanker. For eksempel så kunne jeg få en strofe fra en sang inn i hodet som gikk fortere og fortere, eller jeg kunne tenke på ting jeg hadde sagt og hvorfor jeg sa det. Det ble en stor svart klump inni meg som en usse som bare vokste og vokste og det er ganske slitsomt, men jeg trodde at alle hadde det sånn, forklarer hun.

Brikker på plass

Gjennom hele livet har hun slitt med organisering, og utsettelse av arbeidsoppgaver. Hvis hun begynte på én ting fortsatte hun fort på noe annet uten å fullføre noen av delene. Hun kunne for eksempel begynne å planlegge 17. mai allerede i januar og stresset seg opp på alt hun skulle ha klart til den store dagen, men da 17. mai endelig kom hadde hun ikke fått gjort noe av det hun planla. Da hun fikk vite at hun har ADHD falt mange brikker på plass og hun har fått mange aha-opplevelser. Nå tar hun medisiner og har ifølge både henne selv, familien og kollegaer endret seg.

– Jeg har blitt roligere og mer systematisk. Nå klarer jeg faktisk å gjennomføre en ting av gangen uten å begynne på hundre andre ting samtidig, sier den blide 33-åringen.

Tilfeldig

Jannicke er gift og har to barn. Det var i forbindelse med at en av sønnene skulle utredes for ADHD hun forsto at hun selv hadde diagnosen.

– Det var i grunnen veldig tilfeldig. Vi var på abup (avdeling for barn og unges psykiske helse) og skulle fylle ut en rekke papirer. Da vi drev og fylte ut og svarte på spørsmål gikk det opp for meg at beskrivelsene var veldig gjenkjennende på meg. Etter å ha snakket med personalet på abup tok jeg en test på nhi.no, som er en helsenettside, og den viste at det var meget sannsynlig at jeg hadde ADHD. Jeg tok den med til fastlegen min, og fikk umiddelbart en henvisning til utredning, sier hun.

Hun ble utredet og fikk stilt diagnosen ADHD uten tvil, en diagnose hun er glad for å ha fått, for nå forstår hun endelig hvorfor hun alltid har følt seg annerledes.

Satt i bås

– Mange tror at mennesker med ADHD er følelsesløse og mangler empati. Det stemmer ikke, det er heller motsatt. Folk med ADHD har masse følelser på alle nivåer, men noen ganger kommer til litt voldsomt til uttrykk. Jeg tør for eksempel nesten ikke å grine, for det blir så veldig voldsomt. Jeg griner ikke akkurat uten lyd, sier hun og smiler.

Hun syns det er trist at det fortsatt er så mye tabu og negative myter om temaet. Hun mener barn med ADHD ofte blir satt i en bås og får et negativt stempel som kan følge dem resten av livet. Hun tror også at mange foreldre ikke vil utrede barna fordi de er redd for at diagnosen skal ødelegge for dem.

– Noen mener at man stenger mange dører for unger med diagnosen og tenker at de for eksempel ikke kan bil jagerpilot. Jeg tenker heller på alle de dørene du stenger hvis barna må leve med ADHD uten å få hjelp. Det er bedre å teste en gang for mye enn en gang for lite, sier hun bestemt.

Festklovnen

Hun tenker ofte på hva det kunne gjort med livet hennes hvis diagnosen hadde blitt fanget opp tidlig.

– Jeg kunne kanskje fått et bedre liv og sluppet unna mye av den indre uroen som har plaget meg, men jeg skjønner jo at det ikke var lett for verken foreldrene mine eller lærerne å se hvordan jeg hadde det. Jeg snakket aldri om det til noen. Jeg følte meg annerledes og jeg turte nesten ikke å snakke i timene fordi jeg var redd de skulle le av meg. Jeg slet med konsentrasjonen og hadde mye tankekjør. Jeg leste aldri til en prøve, da ommøblerte jeg heller rommet mitt eller fant på noe annet, beskriver hun.

I sosiale lag er Janicke en moroklump. Hun er munnrapp og har alltid en kjapp kommentar på lager, og hun har fått både venner og familie til å le så de griner av alt det rare hun sier. Hun smiler bredt med glimt i øyet når hun forteller om hvordan hun går fra å være en stille og rolig person til å bli klassens humorist. Hver gang hun skal møte venner i sosiale lag bestemmer hun seg for at denne gang så skal hun ikke tøyse så mye, men hun klarer rett og slett ikke å la være.

– Egentlig er jeg veldig sjenert, men når jeg sier det bare ler folk, de tror ikke på meg. Jeg er alltid klovnen når jeg er på fest eller i andre sosiale lag, sier hun og legger til:

– Vi er normale mennesker med et litt høyere aktivitetsnivå enn de fleste. Jeg kan bli litt voldsom i både uttalelser og bevegelser, men det kommer ikke i veien for verken jobb eller annet. Når jeg er på møter tenker jeg alltid nøye gjennom ting før jeg snakker, understreker hun.

Kreativ

Mange med ADHD er kreative mennesker, og det er også Janicke. Hun elsker å strikke, og bruker strikkingen for å roe seg ned og for å konsentrere seg. Hun jobber med blomster og driver egen blomsterbutikk på senteret «Grisen» i Tvedestrand, og hun både synger og danser i Arendal musikkteater.

– I musikkteateret får jeg utløp for mine kreative evner i organiserte former, og jeg stortrives med det. Jeg synger også i brylluper og begravelser og har spilt fløyte i både skolekorps og voksenkorps. Det er viktig å drive med noe som får ut energien, sier hun.

Hun sitter sjeldent i ro, og må ha noe å gjøre til enhver tid. Hjemme i familiens hus foregår det stadig oppussing, og hun er kjent for å male stua titt og stadig.

– Nå har jeg nettopp pusset opp stua igjen, jeg elsker å være kreativ og mens andre syns det er et ork å male vegger og tak, så syns jeg det er moro, sier hun.

Mytene

Det finnes utallige myter om mennesker med ADHD, disse vil hun til livs. Noe hun ofte hører er at barn med ADHD er drittunger, og at de er ufølsomme.

– Det stemmer ikke, det er heller motsatt. De med ADHD har ekstremt mye følelser, og har en stor rettferdighetssans. Jeg skulle ønske at flere heller prøver å forstå oss, i stedet for å kritisere, sier hun.

En annen myte er at mennesker med denne diagnosen ofte blir narkomane og kriminelle.

– Det er noen som gjør det, som selvmedisinerer seg med enten alkohol eller narkotika for å finne roen. Jeg for min del selvmedisinerte meg med mat, jeg måtte spise for å finne roen. Det har jeg imidlertid fått kontroll på, sier hun.

Mange mener også at diagnosen blir delt ut ukritisk til unger som er urolige eller har utfordringer. Hun mener like mye at det er barn som burde ha fått diagnosen, men som ikke får den fordi folk ikke forstår at det er ulike grader av tilstanden.

– Det er ikke alle med ADHD som er spinnville. Min sønn er som meg da jeg var liten, og han får ikke diagnosen fordi han oppfører seg på skolen. Jeg vet at han har ADHD, jeg kjenner igjen alle symptomene, og jeg vil ikke at han skal vente til han blir voksen, som meg, før han får hjelp. Tidlig innsats er viktig, påpeker hun.

Dette er ADHD

ADHD står for Attention Deficit Hyperacitivity Disorder. ADHD er en nevrobiologisk utviklingsforstyrrelse med uttalt konsentrasjonssvikt, uro, rastløshet og impulsivitet. ADHD omtales som en tilstand og ikke en sykdom.

ADHD Norge har mye informasjon om tilstanden, og forteller på nettstedet at statistisk sett finnes det en til to elever i hver klasse med ADHD på samme måte som svakt syn eller lesevansker.

– ADHD er en medfødt genetisk tilstand og har en arvelighet på 80 prosent. ADHD er ingen hjerneskade men en kjemisk ubalanse. Det er vanlig med masse energi og at de skravler som en foss. Personer med ADHD kan ha problemer med å orientere seg, og kjeder seg fortere enn andre. Ikke alle er rastløse og urolige. Mange er innadvendte og passive og kommer ikke i gang med noe som helst. Mange har problemer med selvfølelsen og er sensitive for kritikk. De ser ikke alltid sin rolle i det som skjer. Med relative enkle grep er det fullt mulig og tilrettelegge en bedre hverdag, opplyser nettstedet ADHD Norge.

Myter og fakta

Kilde: levemedadhd.no

Myte: ADHD er bare en diagnose som leger i økende grad bruker på vanskelige barn.

Fakta: ADHD har blitt anerkjent som en funksjonshemming i mer enn 50 år. Fordi leger har økt kunnskap om funksjonshemmingen og lettere kan identifisere den, har ADHD-diagnoser blitt vanligere enn før. I USA diagnostiseres ADHD hos 3–5 % av befolkningen hvert år.

Myte: «Min sjenerte, dagdrømmende datter kan umulig ha ADHD! Jeg trodde det bare påvirket hyperaktive smågutter.»

Fakta: ADHD rammer både menn og kvinner, men sannsynligheten er 2–3 ganger høyere for at gutter blir diagnostisert enn jenter. Jenter kan ha mindre impulsiv eller hyperaktiv atferd enn gutter, men det betyr ikke at jenter ikke lider av ADHD. For mange jenter og kvinner er ADHD dessverre en skjult tilstand som ofte forblir udiagnostisert.

Myte: «Det er sannsynligvis all junk-fooden barna mine spiser som forårsaker ADHD.»

Fakta: Ulike kostholdsstudier har vist blandede resultater på ADHD-symptomer. Men det er alltid bra å holde generell allmennhelse, inkludert trening, hvile og ernæring, under tilsyn når det gjelder behandling av symptomer på ADHD.

Myte: «Hvis foreldrene oppdro barna sine som de gjorde i gamle dager, ville ikke barn fått denne irriterende og dårlige oppførselen.»

Fakta: Forskning har vist at dårlige foreldre og disiplin ikke forårsaker ADHD. Som med diabetes eller andre funksjonshemminger kan derimot foreldrenes deltakelse i behandlingen (strategier for å håndtere atferd og/eller legemidler) hjelpe til å lindre symptomene.

Myte: «Det er helt umulig at hun har ADHD! Hun har ingen problemer med å konsentrere seg om hva hun ønsker å gjøre, som å spille dataspill.»

Fakta: Folk som noen ganger kan konsentrere seg kan fortsatt ha ADHD. Personer med ADHD har til tider vanskelig for å utføre de fleste oppgaver, men de (som mange andre) kan fortsatt konsentrere seg om ting som interesserer dem og som de synes er morsomt, som dataspill.