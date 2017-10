Tapte med forslag om færre etasjer på His

Annonse:

Kommunedelplanen om nytt bydelssenter på His skapte uenigheter mellom politikerne før det ble endelig vedtatt.

Det har vært en stor prosess å få klar byggeprosessen på His, som skal bli et av de nye knutepunktene i Arendal. Planen har vært å skape et bydelssenter der lokalbefolkningen skal ha dagligvarebutikker, skole, barnehage og leilighet innenfor rimelig avstand for å slippe å måtte bruke bil. Dette er en sak som har vært mye omtalt tidligere, og som har skapt mye engasjement, både av lokalpolitikere og lokalbefolkning. De lokale på Hisøy har vært opptatt av å bevare naturparken på Willumstad, og det er denne grønne delen som har skapt mye strid og utsettelser av kommunedelplanen for His. Etter at Willumstad ble definert som et LNF-område i august 2015. Til slutt ble det foreslått at det skulle bygges 250 nye boenheter på His. Det var dette som skapte debatt i bystyresalen torsdag.

Splid

I kommunedelplanen er det lagt inn bygg på seks etasjer for å utnytte området best mulig, og for å få inn flest boenheter per kvadrat. Dette gjelder områdene med næringsbygg, men det lagt inn krav om at forretningsareal kun tillates i første etasje for å hindre en eventuell etablering av kjøpesenter på His. Dermed er det leiligheter som planlegges fra 2.etasje og oppover. Arbeiderpartiet er ikke enig i at det skal bygges 6.etasjes boenheter.

– Vi har hatt en høydedebatt i vårt parti, og har hatt en god dialog med innbyggerne hele veien. De mener også at seks etasjer er altfor høyt, sa Nina Jentoft i Arbeiderpartiet.

Jentoft ønsker ikke at de store næringsområdene skal være høyere enn fire etasjer, og minimum tre.

– Høyde handler om trivsel, og det bør ikke være for høyt. Antall leiligheter bør være mulig med de høydene som er der, sa hun.

Uheldig

Cathrine Høyesen Hall fra Venstre mener det er uheldig at Arbeiderpartiet kommer med et slikt endringsforslag så sent i prosessen.

– Denne planen er omfattende, og det har vært en lang prosess. Da planen ble lagt ut til høring ble det enstemmig vedtatt uten et fokus på høydeproblematikk. Tvert imot var det forståelse for at volumet måtte være høyt, sa hun torsdag.

Jarl Steinar Odinsen, Ap, mente at de hele tiden har gitt uttrykk for at de vil ha fireetasjes bygg på His.

– Vi lytter til folk. Det var snakk om Willumstad, men aldri om høyder. Skal det virkelig være nødvendig med bygg 27 meter opp i luften? spurte han.

Redd



– Jeg er livredd for at dette skal legge en mal for andre bydelssentre i byen, at det skal bli seks-etasjes hus på de andre stedene også, sa Odinsen.

Det var flere av politikerne som under bystyremøtet la vekt på at de ikke ønsket en kjedereaksjon som ender opp med en by full av høye bygninger. Anders Kylland fra Fremskrittspartiet mente at det var litt for sent å komme med den type forslag så sent i prosessen og la fram et forslag om gruppemøte på huset før de kom til voteringen. Det ble godkjent.

Massiv kritikk

Knut Tveiten fra Pensjonistpartiet hadde sterke meninger torsdag, og medga at han aldri har vært for planen med nytt bydelssenter på His. Han ser ikke nødvendigheten av et nytt knutepunkt, og er redd for det han kaller et krater.

– Det er en minimal del av Hisøys befolkning som kommer til å bo der. Jeg ville heller hatt byen vår som det nye bydelssenteret. Dessuten er jeg redd for at vi kun oppnår et nytt krater i byen, sa han.

Atle Svendal fra Arbeiderpartiet innrømte at han har litt tvil, selv om han i utgangspunktet støtter planen. Han kan ikke se for seg at han som His-beboer selv kommer til å ønske å bo der etter at det nye bydelssenteret er et faktum.

– Vi må tenke på at vi må skape en plass der folk har lyst til å bo og oppholde seg, sa han.

Tilleggsforslag

Tveiten ba om å få inn et forslag der minst 40 leiligheter må være solgt før spaden går i jorda.

– Jeg støtter Arbeiderpartiet i høyden, men jeg vil ikke ha et nytt krater, gjentok han.

I den endelige voteringen ble resultatene slik: Arbeiderpartiets forslag om en maksimumsgrense på fire etasjer ble nedstemt med 23 stemmer mot og 15 stemmer for. Knut Tveitens forslag ble også nedstemt med 36 stemmer mot og to stemmer for. Planen ble til slutt endelig vedtatt med små endringer, med 15 stemmer mot og 23 for