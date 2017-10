Annonse:

TAKKER: Ordfører Robert Cornels Nordli takker for jobben Anders Kylland har gjort som opposisjonsleder. FOTO: Helene Walle

Takker for samarbeidet

Ordfører Roberts Cornels Nordli takket opposisjonsleder Anders Kylland fra Fremskrittspartiet for jobben han har gjort, idet Geir Fredrik Sissener i Høyre overtok stillingen. Ordføreren tok en spøk om at den tidligere opposisjonslederen ikke må få forhøye forventninger, og serverte ham først en kaktus som takk for jobben.

– Det er jo en gave som holder i mange år i hvert fall, lo Kylland som svar.

Cornels Nordli plukket så fram en svær blomst fra under talerstolen og takket Kylland på ordentlig vis for jobben. Han ønsket også den nye opposisjonsleder Geir Fredrik Sissener fra Høyre velkommen. Mens fempartisamarbeidet som består av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre sitter med flertallet i bystyresalen er både Høyre og Fremskrittspartiet i opposisjon. Etter lokalvalget i 2015 ble de to partiene enige om å dele fireårsperioden frem til neste valg i to, og det er grunnen til at Sissener nå har overtatt stafettpinnen.

