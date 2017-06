Startet thaidrømmen på Krøgenes

Annonse:

THAIRESTAURANT: Anne-Christine Sandåker er fornøyd med å være kokk i eget hus og over at det er hun som bestemmer hva som står på menyen. I bakgrunnen medhjelper Camilla Westberg Dalen. Foto: Esben Holm Eskelund

Anne-Christine Sandåker sa opp jobben som kokk på Tyholmen hotell og startet egen restaurant.

I pinsen åpnet hun, med godt støtte fra mannen sin, opp restauranten Top Thai AS på Krøgenes i Arendal. I januar i år ble leiekontrakten for de tidligere kafélokalene undertegnet. Sandåker sa opp hotelljobben for å bli kokk i eget hus.

– Her kan jeg bestemme og gjøre det jeg vil. Det er ikke noen som sier hvordan jeg skal lage maten, sier hun.

Sandåker har brukt vinteren på å eksperimentere hjemme på kjøkkenet for å utvikle sine helt egne thaioppskrifter med god hjelp av matglade i nabolaget.

– De har vært veldig gode. De har smakt og sagt hva de liker og hva de ikke liker, smiler hun.

Thailandinspirasjon

Det var en ferietur til Thailand som satte fart på drømmen om å etablere en egen restaurant med matretter fra det sørasiatiske landet.

–Det er mye god og sunn mat, mener hun.

Ifølge Sandåker er ingrediensene i rettene hun lager på ingen måte tilfeldig valgt. Gjennom en leverandør i Oslo leverer hun hver uke bestillinger på grønnsaker, som leverandøren drar til Thailand for å handle. Thai basilikum, fersk pepper, fersk gurkemeie, galangarot, sitrongress og alt annet man forbinder med eksotisk mat, nevner hun som eksempler. Hun vedgår at enkelte ting kan kjøpes på det norske markedet, men for hennes restaurantdrift er det ferskheten som teller.

–Jeg leverer inn bestilling hver uke og så tar det halvannen uke til leverandøren har vært i Thailand og hentet det. Vi bruker bare ferske grønnsaker, sier hun.

Vill åpningshelg

Da andre pinsedag sto for døren i åpningshelgen, slet Sandåker med å ha nok varer til å lage mange av rettene som står på menyen. Helt uten markedsføring hadde nykommeren på det arendalske restuarantkartet slått skikkelig an gjennom jungeltelegrafen.

–Det var helt vilt, men det er jo kjempebra, sier hun.

Ved et tilfelle sto køen ut av døren mot parkeringsplassen utenfor. Rundt hundre bestillinger på tre timer vippet henne slett ikke av pinnen. Restauranten tilbyr i tillegg til sitteplasser innendørs også ta med-mat. Ifølge Sandåker er det mange som både sitter og nyter måltidet i restauranten og som ringer og bestiller, tar en handletur og tar middagen med seg hjem.

Miljøfokus

På bordene i den lille restauranten, med både sittegrupper og se på livet utenfor-plasser ved vinduene, står nedbrytbart bestikk. Tallerkener og serveringsskåler er laget av palmeblader. Et viktig mål for Sandåker er miljøbevissthet. På sikt er planen at enda flere produkter skal være nedbrytbart, som for eksempel kopper, som skal kunne kastes i matavfallet. Her hører ikke porselen hjemme, ifølge restauranteieren. På kjøkkenet har hun for tiden to medhjelpere, Runar Edvardsen og Camilla Westberg Dalen. Det er mye som skal kuttes opp og forberedes, i tillegg til å lage maten og ekspedere thaimat-sultne kunder.

– Jeg har bestilt en grønnsakskutter, ler Sandåker.

Det kan det være behov for i og med at hun planlegger å utvide tilbudet til å kunne servere sultne arendalitter med cateringtjenester også.

Ønsker å vokse

Hennes mål er i første rekke å skape en veldig god arbeidsplass og håper å lykkes med både det og nysatsingen på Krøgenes. Flere kunder er innom i løpet av intervjuet med Arendals Tidende. At det har vært et ønske om et kafétilbud på nettopp dette området, levner engasjementet ikke noen tvil om. En kunde foreslår at restauranteieren får tak i Krøgenes-bilder fra gamle dager og bruker som veggdekorasjon i lokalet. Tanken om å utvide med flere restauranter er allerede tenkt og befaring av aktuelle lokaler i sentrumsområdet er i gang. Drømmen er en liten kjede med mindre thairestauranter spredt rundt i Arendal.

– Vi har sett på et lokale til i byen. Jeg har egentlig litt lyst på mange små og litt overalt, smiler hun.