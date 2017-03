Søndagen kan bli sommervarm

Gode temperaturnyheter for de som lengter etter varmen.

I en oppdatering på Twitter melder statsmeteorologene på Blindern om at sommervarmen kan treffe landsdelen søndag. Enten som varm vårtemperatur eller som varmen på en passe grei sommerdag på Sørlandet. Ifølge prognosene mener har meteorologene kalkulert seg frem til at maksimaltemperaturen søndag kan ligge mellom 15 og 19 grader pluss. Lørdag blir heller ikke så verst med et tosifret antall varmegrader.

Et blaff

Meteorologene tvitrer om at det er fønvind som kan gjøre søndag til en ekstra deilig vårdag i vår landsdel. For Arendals vedkommende varsler yr.no om 17 varmegrader denne dagen, pent vær og svak vind. Mandag kommer også med forholdsvis høye dagtemperaturer, men ifølge værtjenesten er det ikke sommervarme å spore videre utover uken.