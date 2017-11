Kommuneplanutvalgspolitikeren gikk selv i byggefella

Annonse:

Fakta: DETTE TRENGER DU IKKE Å SØKE OM Levegg:

– Hvis leveggen er mindre enn en meter fra nabogrensen, kan du bygge en levegg som er inntil fem meter lang, og med en høyde som ikke på noe sted overskrider 1,8 meter uten å søke.

– Hvis leveggen er mer enn en meter fra nabogrensen, kan du bygge en levegg som er inntil ti meter lang, og med en høyde som ikke på noe sted overskriver 1,8 meter uten å søke.

– Leveggen kan bygges frittstående eller forbundet med en bygning. Skal du sette opp flere levegger i kombinasjon, må du søke om tillatelse. Tilbygg til huset

– Kan være på inntil 15 kvadratmeter og det må være minst fire meter fra tilbygget til nabogrensa. Det må stå eller være understøttet på bakken. Tilbygg til garasjen

– Kan være på inntil 15 kvadratmeter og minst en meter fra nabogrensa. Garasjen og tilbygget kan ikke være på mer enn 50 kvadratmeter til sammen.



Vanja Grut fra Arbeiderpartiet har ikke fulgt reglene for tilbygg. Nå må hun søke på nytt og fjerne en del av leveggen.

Det er mange kompliserte byggeregler å forholde seg til. Slik er det også for politikeren Vanja Grut, som har fått beskjed om at hun må fjerne en del av leveggen på verandaen i tillegg til at hun må omsøke en tildekking hun har gjort på carporten.

Vanskelig

Grut ble påklagd til kommunen for byggeprosesser som ikke var søkt om, og en levegg som på den ene delen var over 180 centimeter høy.

– Det er mange regler, og det er ikke alltid man tenker over alle. Nå må jeg bare få senket den ene veggen og få søkt om veggene på carporten, ler Grut.

Hun forteller litt flaut at det er en jungel av regler som må følges, og at hun rett og slett ikke tenkte over at det var noe problem med tilbyggene som ble gjort sommeren som var.

– Det er jo litt flaut, men nå må jeg bare få rettet opp i det. Det viktigste er jo at alt blir gjort riktig nå som jeg er klar over det, sier hun og legger til at det antageligvis er helt greit at hun har gjort carporten om til garasje, men at hun må få det formelle på plass.

– Det er jo litt viktig at jeg som politiker gjør det på riktig måte. Reglene er ikke så enkle å forstå, så selv vi politikere kan gjøre feil, smiler hun.

Må senkes

Leveggen hun har bygget, har på det høyeste punktet en høyde på over 180 centimeter, som er grensen for hva man kan ha på en levegg. Den må hun ta vekk.

– Jeg kunne ha satt opp noen riller eller lignende i stedet, da blir det kvalifisert som et gjerde. Jeg ser for meg den malejobben, så derfor fjerner jeg det bare, sier politikeren.

Når man skal bygge et gjerde mot naboene, er det ikke søknadspliktig.

Grut har en skråning rett bak leveggen som var grunnen til at hun bygde den så høy. Hun tenkte at det var bedre å se inn i en vegg enn å se inn i skråningen.

– Det er ikke alltid man tenker på at det må søkes om. Når du har et gammelt hus faller det kanskje mer naturlig å søke om det meste, men når man har et såpass nytt hus som jeg har falt det meg rett og slett ikke inn, sier hun.

Enklere

Byggeprosessene har blitt mye enklere enn de var før, og det er mye enklere å få innvilget byggesøknader på egen tomt. En av de største endringene er at man kan bygge et uthus eller garasje på under 50 kvadratmeter uten å måtte søke, dersom det er mer enn en meter fra nabogrensa. Man kan også bygge tilbygg på under 15 kvadratmeter uten å søke. Grut anbefaler likevel andre til å ta en tur innom servicetorget til kommunen hvis de skal gjøre noen endringer hjemme.

– Man kan ringe de også, men ofte blir man stående lenge i telefonkø. Det er veldig enkelt å dra ned til servicetorget for der sitter det alltid en fra byggesak. Man kan ta med tegninger og søknader og alt, sier hun.

Politikeren forteller at i dagens samfunn er det veldig mange tette bygg, og de fleste vil ofte utnytte kvadratmeterne sine så godt som mulig. Grut poengterer at det er viktig å ha en åpen dialog med naboene før man skal endre noe på utsiden.

– Mange hus er bygget helt uten bodplass for eksempel, og da ønsker man ofte å bygge en plass til sykler og andre ting ute. Jeg anbefaler å ta en prat med naboene først, det lønner seg, sier hun.

Hennes største tips er likevel at man tar turen innom servicetorget, uansett hvor lite eller mye du har tenkt til å gjøre.

– Det er ofte ikke så mye om å gjøre, men man slipper unna mye om man gjør alt riktig med en gang, smiler hun.

Hun har allerede sendt ut nabovarsler om veggene på carporten, men venter på svar fra kommunen på om hun må sende ut et nytt nabovarsel før hun kan sende inn søknaden.

– Jeg holder på med søknaden nå, men denne gangen vil jeg gjøre det i riktig rekkefølge, ler hun.