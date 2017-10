Små endringer i budsjettet

Annonse:

ENSTEMMIG: Et av tilleggsforslagene Høyre kom med ble vedtatt. Her holder Geir Fredrik Sissener et innspill under bystyremøtet torsdag. Foto: Helene Walle

Budsjettet for Arendal kommune er fastsatt. Det ble flertalls­partienes forslag, med enkelte tilleggs­forslag.

Arendal kommune har lenge hatt et stramt budsjett og lite å rutte med. Neste års budsjett bærer fortsatt preg av dette, men politikerne stiller seg positive til utviklingen i kommunen. Flertallspartiene består av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstre­parti, Venstre og Senter­partiet.

Deres forslag til budsjett ble enstemmig vedtatt, et tilleggsforslag fra Høyre og tre tilleggsforslag fra FrP ble vedtatt.

Noen politikere mener at vi nå kan friskmeldes for den dårlige økonomien, mens andre mener at vi fortsatt må være forsiktige med å slakke de stramme tøylene.

– Rådmannen legger opp til et stramt budsjett, men det er bra. Det er et signal om at vi kan friskmelde økonomien til Arendal kommune, sa Anders Kylland fra Fremskrittspartiet under torsdagens bystyremøte.

Mat og trivsel

I tillegg til at fempartienes forslag ble enstemmig vedtatt, ble det også tatt med flere tilleggsforslag fra dem. Blant annet ble det enstemmig vedtatt at det skal fokuseres på tidlig innsats i første og andre klasse, det skal bli flere fulltidsstillinger på sykehjem, det skal være et fokus på bedre kantine i skolen og det skal være en prioritering om god mat og trivsel på eldresentrene. Etter- og videreutdanning av lærere stod også sentralt og ble enstemmig vedtatt som et tilleggsforslag i den endelige behandlingen av budsjettet for 2018 og handlingsplanen for de neste tre årene.

Tillegg

Disse fire tilleggsforslagene fikk opposisjonspartiene flertall for:

Høyre: Arbeid med grønn/blå omsorg skal videreutvikles i handlingsperioden

FrP: Be Arendal Eiendom KF gå i dialog med grendelaget på Løddesøl for å avklare fremtidig bruk av nedlagte Løddesøl skole, se på muligheter, unngå at lokaler står tomme med høye driftskostnader

FrP: Se på muligheten til å etablere glasstak over deler av gågata. Invitere gårdeiere til å bli med i en prosess.

FrP: Invitere ungdommens bystyre, eldrerådet og alle aktuelle brukerorgan for øvrig til å delta mer aktivt i en tidlig fase av budsjettarbeidet