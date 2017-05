Slutt på «bæsj and carry» på Store Torungen

Annonse:

Stortingspolitiker og varaordfører sørget for å sette skjærgårdens «Rolls Royce»-toalett i drift.

Tirsdag kunne stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad fra Aust-Agder Krf erklære det nye vakuumtoalettet på Store Torungen fyr for åpnet. Det foregikk med noen velvalgte ord, saks og toalettpapir i påsyn av representanter fra Kystverket, Aust-Agder Turistforening og stiftelsen Torungens Venner. Innvielsen av toalettet var det hans partifelle, varaordfører Terje Østebø Eikin, som sto for. Han fikk æren av å spyle ned første gang i vakuum-innretningen, som lager nøyaktig den samme lyden som om bord på et tog, et fly – eller danskebåten, for den saks skyld.

Ærefull åpning

–Det er en stor ære å få være den første til å bruke toalettet på Torungen, erklærte Eikin, for anledningen med ordførerkjedet rundt halsen, og trykket på knappen.

Det er ikke dagligdags for en stortingspolitiker å åpne toaletter, nær sagt, ytterst på en «nøgen ø». Men så er det jo valg til høsten og med fyrforvalter Knut Mørlands, kommunestyrerepresentant for Kristelig Folkeparti i Grimstad, kontakter, var det en enkel sak å få Ropstad med seg på toalettet på fyret i Raet Nasjonalpark. Turen var rammet inn av flau vind, solskinn og drapert med det norske flagget til topps ute på fyret.

– Jeg tror det er den mest ærefulle åpningen jeg har fått være med på, sa Ropstad da han klippet toalettpapiret i to.

Han skrøt av innsatsen som er lagt ned i å få på plass toalettet og at det med arbeidet legges til rette for økt bruk av fyret.

Ti års arbeid

–Vi er veldig glad for å ha fått på plass dette toalettanlegget. Det har vært en drøm gjennom mange år, sa formann Bjarne Hiis i Torungens Venner til forsamlingen i havgapet.

Harald Tallaksen, styremedlem i Torungens Venner, er mannen som har ledet prosjektet med å få på plass den moderne toalettløsningen, etter 170 års aktivitet på fyret og fra 1980-tallet med en såkalt «bæsj and carry»-løsning for etterlatenskaper. Arbeidet har tatt ti år fra første gang foreningen så det trengende behovet for et bedre toalett. Verne- og fredningsbestemmelser er blant utfordringene som har gjort toalettdrømmen til et årelangt prosjekt. Den første søknaden om toalett ble avslått, men Tallaksen har klart å navigere i byråkratiet og fredningsbestemmelser i tykke lag.

–Det har vært flere utfordringer. I ti år har vi pønsket og tenkt, sa Tallaksen.

Byråkratiet, kostnader og valg av teknologi har vært de største oppgavene å løse i forbindelse med prosjektet. Et utall timer er lagt ned i toalettet.

–Den siste utfordringen var jo å holde ut, mente Hiis og takket Tallaksen for innsatsen med en plakett med et fungerende oppheng for dorull fra Torungens Venner.

Over 300.000 kroner

Toalett som nå fungerer på fyret har anslagsvis kostet godt over 300.000 kroner å få på plass. I tillegg kommer moms.

–Vi har endt opp med et dristig og godt valg, et vakuumtoalett. Det bruker blant annet lite vann, sa Tallaksen.

Og skulle strømmen bli borte skal det være muligheter for å kunne utstyre toalettet med solcellestrøm. Kapasiteten i antallet kubikkmeter er ikke kjent, men ifølge Tallaksen skal det holde å tømme toalettet en gang hvert år. Turistforeningen og Kystverket er viktige bidragsytere i finansieringen av toalettet.