Slutt for salg av våpenkopier og narkoutstyr

Politikerne i Arendal setter foten ned for salg av våpenreplika og varer som kan benyttes til å bruke narkotika.

Et enstemmig formannskap har vedtatt at det ikke skal være tillatt å selge softgun, andre våpenreplika eller brukerutstyr for narkotika på kommunal eiendom i Arendal. Etter nasjonaldagen i fjor reagerte bystyrerepresentant Benedikte Nilsen fra Høyre kraftig på at det ble solgt lekevåpen på dagen som handler om å feire friheten og ba om at det måtte løftes opp på et politisk nivå. For noen uker siden etterlyste Venstres gruppeleder og leder av kultur-, miljø- og næringskomitéen, Pål Koren Pedersen, en sak slik at politikerne kunne gjøre et vedtak før årets feiring av nasjonaldagen. Nå foreligger det et vedtak om forbud året rundt.

Viste frem varene

Torbjørn Trommestad, leder av forebyggende avdeling ved Arendal politistasjon, hadde sekken full av softgun, varer og effekter med seg for å vise politikerne litt av hva som blir solgt fra salgsboder i Arendal.

–Trenger vi å selge disse tingene i bod når kontrollen er dårlig? Politiet ønsker å ta dette et steg videre. Jeg klarer ikke å la være å bli irritert når noen velger å selge sånne skjerf, sa han og viste det frem.

Han fortalte politikerne at varer og effekter med legaliseringssymboler er med på å normalisere narkotikabruk.

–Det er 5-6 prosent som driver med dette, mens 95 prosent trenger det ikke tilgjengelig på gata i Arendal, sa Trommestad.

Skremmende

Fremskrittspartiets Åshild Bruun-Gundersen ga uttrykk for at hun ble skremt av nærværet av våpenkopiene som ble sendt rundt bordet. Hun mente at salg og bruk av våpenreplika er helt unødvendig, men var mer usikker på å forby varer med legaliseringssymboler.

–Jeg synes ikke vi skal forby alt som er unødvendig selv om ikke vi liker det. Hva med t-skjorter med nakne damer da? Jeg kan ikke gå med på det, sa hun.

Hun fremmet forslag om at formannskapet skal oppfordre til at det heller ikke selges våpenreplika og varer og effekter med narkosymboler utenfor kommunal grunn. Dette ble enstemmig vedtatt, mens forslaget fra Anders Kylland fra samme parti, om at mulige endringer i politivedtektene må sees på først, ble nedstemt.

Svært fornøyd

Benedikte Nilsen er veldig godt fornøyd med formannskapets avgjørelse om å forby salg av våpenreplika. Hun mener nasjonaldagen er hellig og skal være et symbol på trygghet, frihet og demokrati og at det krever gode rollemodeller for å verne om dette.

–Dette er veldig bra, vi har et moralsk ansvar å kunne ta grep som dette for å forebygge og hindre holdninger om at våpen er en lek, når verden ser ut som den gjør, sier Nilsen.

Hun er veldig glad for at Høyres bystyregruppe har gitt henne støtte i å ta opp tematikken og at Venstre kom med påminnelsen til rådmannen.

–Det er viktig at mange i bystyret går felles vei, sier hun.

Bekymring fra politiet

En anmodning fra politiet i Arendal ble overbrakt til kommunen. Politiet mener det er uheldig at softgun og lignende våpen selges fra boder. Ifølge lovverket må kjøpere være over 18 år i tillegg til slike ikke er tillatt å bruke uten tilsyn fra en som er myndig. Også salg av varer med legaliseringsmerker bekymrer politiet, som viser til at det er en bevegelse som jobber for å normalisere og ufarliggjøre bruk av cannabis og at det er viktig å være tydelig på hva kommunen mener om bruk av ulovlige rusmidler.

Endre politivedtekten

Ifølge rådmannen kan regulering av salget fra mobile boder gjøres gjennom hva som kan tillates på kommunal eiendom eller ved å endre politivedtektene. Formannskapet ga klarsignal til at rådmannen kan utrede om det er mulig å få inn en bestemmelse om forbud i politivedtekten for Arendal, men det vil kunne ta mer enn seks måneder å få et vedtak godkjent av Politidirektoratet. Derfor foreslo rådmannen å i første omgang foreslå regulering av kommunal grunn, som kan settes i verk umiddelbart.

Holdningsplakat

Elverum kommune har tatt i bruk en plakat som alle salgsboder må forplikte seg til å henge opp på sin bod. Det er nå vedtatt at salgsboder som skal stå på kommunal grunn, som i gågaten i Arendal, må forplikte seg til å henge en tilsvarende plakat opp, der det tas tydelig avstand fra salg og markedsføring av varer med legaliseringssymboler. Ifølge rådmannen er det Per Åge Brekke ved Brekke Sport, som organiserer utleie av bodplass i gågaten. Han skal ha støttet forslaget og mente at slike klare regler vil gjøre utleie enklere og at det kan hindre at tilfeldige selgere stiller seg opp uten godkjenning. Ifølge rådmannen har politiet sagt seg villig til å gripe inn dersom det avdekkes salg i strid med regelverket.