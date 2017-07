Slik har arbeidsledigheten utviklet seg

Annonse:

Fakta: Oversikt over helt arbeidsledige i Aust-Agder og Arendal Januar:

3,2 prosent arbeidsledighet i Norge

3,9 prosent og 2.260 personer arbeidsledige i Aust-agder.

Bruttoledighet 5,2 prosent

4,5 prosent arbeidsledighet i Arendal Februar:

3,1 prosent arbeidsledighet i Norge

3,6 prosent og 2.089 arbeidsledige i Aust-Agder

Bruttoledighet 5,1 prosent

4 prosent arbeidsledighet i Arendal Mars:

2,9 prosent arbeidsledighet i Norge

3,4 prosent og 1.947 arbeidsledige i Aust-Agder

Bruttoledighet 4,9 prosent

3,8 prosent arbeidsledighet i Arendal April:

2,8 prosent arbeidsledighet i Norge

3,2 prosent og 1.833 arbeidsledige i Aust-Agder

Bruttoledighet 4,7 prosent

3,6 prosent arbeidsledighet i Arendal Mai:

2,6 prosent arbeidsledighet i Norge

2,9 prosent og 1.664 arbeidsledige i Aust-Agder

Bruttoledighet 3,3 prosent

3,4 prosent arbeidsledighet i Arendal Juni:

2,6 prosent arbeidsledighet i Norge

3,1 prosent og 1.748 personer arbeidsledige i Aust-Agder

Bruttoledighet 4,6 prosent

3,6 prosent arbeidsledighet i Arendal

Fra 4,5 til 3,6 prosent helt ledige i Arendal.

NAV har tallene klare for det første halvåret av 2017.

Hardt rammet

Nedgangen i oljemarkedet har ført til stor arbeidsledighet i Norge. Arendal og Aust-Agder med sine oljerelaterte arbeidsplasser har fått merke nedgangen særlig hardt. I Arendal har arbeidsledigheten vært nesten nesten ett prosent høyere enn landsgjennomsnittet i hele 2017. Samtidig visertallene en liten nedgang i arbeidsledigheten både lokalt og nasjonalt.

Fire prosent totalt

I juni var arbeidsledigheten i Aust-Agder på 3,1 prosent ifølge NAV. I nabofylket Vest-Agder er ledigheten like stor, og agderfylkene havner dermed på andreplass i arbeidsledighetsstatistikken. Kun i Rogaland er arbeidsledigheten høyrere, med 3,7 prosent. Totalt var 1.748 personer helt arbeidsledige i Aust-Agder i juni, ifølge NAV. I tillegg var 849 delvis ledige, noe som betyr at de har jobb, men at de jobber mindre enn de ønsker. 549 av de helt ledige er under 30 år.

Bruttoledigheten inkluderer også dem som er i ulike tiltak, som praksisplass eller kurs. Regner man dem inn i arbeidsledighetsstatistikken får man fire prosent arbeidsledighet. I juni for ett år siden var arbeidsledighetsstatistikken på 4,6 prosent.

Akademisk nøtt

Innen akademiske yrker, ledere, jordbruk, skogbruk og fiske, industriarbeid, butikk- og salgsarbeid og ingeniør- og IKT-fag er arbeidsledigheten størst. Innen bygg og anlegg er imidlertid situasjonen i ferd med å bedre seg.

– Ledigheten innen bygg og anlegg er på det laveste når vi sammenligner juni-månedene fra 2012 og fram til i dag. Vi ser også at AF-gruppen tar inn mange lærlinger. Å bidra til at unge mennesker får fagbrev, er med på å sikre dem på jobbmarkedet også fremover. Utdanning er limet til arbeidslivet, sier direktøren for NAV i Aust-Agder Hilde Høynes i en pressemelding.

Over snittet

Hele året gjennom plasserer Aust-Agder seg over landsgjennomsnittet på NAVs statistikk. I januar ligger fylket 0,7 prosentpoeng over landsgjennomsnittet, og Arendal ligger 1,3 prosentpoeng over snittet. Innen juni har forskjellen mellom landsgjennomsnittet og Aust-Agder beveget seg til 0,5 prosentpoeng, og forskjellen mellom Arendal og landsgjennomsnittet er ett prosentpoeng

Høyere tall

SSB presenterer hver måned egne tall for arbeidsledighet. Disse ligger jevnt over høyere enn NAVs tall. Eksempelvis viser tallene fra NAV at 2,8 prosent av arbeidsstyrken i Norge var arbeidsledige etter april, ifølge SSB var 4,6 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år arbeidsledige etter april. Tallene NAV presenterer er basert på hvor mange som er registrert som arbeidsledige og søker jobb. SSB presenterer tall basert på intervjuer i arbeidskraftundersøkelsen, her er også personer som søker arbeid uten å registrere seg hos NAV med i tellingen. For å regnes med i begge arbeidsledighetsstatistikkene må du være helt uten arbeid, ha forsøkt å få arbeid og være tilgjengelig for jobb.