Skuffet over nei til søndagsåpent

Høyres argumentasjon for søndagsåpne butikker i Arendal sentrum i sommermåneden juli falt for lukkede ører.

Bystyrerepresentant Kristoffer A. Lyngvi-Østerhus fra Høyre og en rekke andre opposisjonspolitikere debatterte torsdag knallhardt i saken om å søke om Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder om turiststedstatus for Arendal. Lyngvi-Østerhus gikk rett i strupen på Arbeiderpartiet, som på sitt landsmøte forleden fastholdt sitt mantra om «arbeid til alle». Også paradokset om at søndagshandel i desember er greit, men at det ikke er greit i juli måned for turismens skyld problematiserte han.

–Vi forstår ikke dette helt, sa politikeren.

Sikre arbeidsplasser

–Første rad her har nettopp hatt landsmøte. Arbeid til alle er jobb nummer én for Arbeiderpartiet. Vi har bedrifter og butikker i sentrum som har utfordringer. Jeg ber dere om å sikre de tusen arbeidsplassene i sentrum, sa Lyngvi-Østerhus.

Han la til at det bare er å erkjenne at Arendal er en sommerby der befolkningen triples om sommeren og fyrte løs mot Ap-politikerne i bystyret.

– Vi er en sommerby. Vi må erkjenne det. Om arbeid til alle er jobb nummer én, så la oss skape arbeidsplasser og sørge for at de blir i sentrum, sa han.

Fem søndager

Høyres gruppeleder sa at han trodde saken skulle være enkel i og med at Høyre har sagt at det ikke er tale om søndagsåpent året rundt.

–Det er først og fremst fem helger på sommeren. Vi må gi rette signaler til næringslivet. Her kommer Arendal By og ber oss om hjelp, så skal vi si at det vil vi ikke, sa han.

Han kritiserte fempartiene for ikke å mene det når samarbeidet sier de vil satse på utvikling i sentrum, men sier nei til både utvidet skjenketid og søndagsåpent i juli.

–Dere er kritiske til utviklingen av sentrum. Det ser vi i sak etter sak. Også her. Neste gang dere går opp og sier at vi må gjøre noe i sentrum har dere ikke troverdighet, tordnet han.

For turistene

Høyres Gunn Brekka trakk frem mulighetene for å skape arbeidsplasser til ungdom som ellers har små muligheter for å få seg sommerjobber i Arendal. Å jobbe i kassa i en butikk er ikke lenger for 16-åringer i og med at kundebehandlerne må være over 18 år for å selge øl.

–Her er det snakk om noen få uker om sommeren i det som kanskje kan bli Norges mest attraktive by. Det blir vanskeligere og vanskeligere for ungdommer å finne jobb, sa hun.

Brekka fremmet forslag om at stiftelsen Arendal By as ikke kan pålegge medlemmene sine å holde søndagsåpent, men at det skal være valgfritt. Egentlig er Brekka imot søndagsåpnet og liker det ikke, men at det er for turismen og for å skape arbeidsplasser.

– Jeg liker ikke å shoppe heller, men synes det er koselig å tuste rundt når jeg har ferie og kunne kjøpe noe jeg har lyst på, sa hun.

Søndagsfri

Thor-Egil Eik fra Kristelig Folkeparti fremholdt at det er mange andre måter å skape liv i sentrum på utenom søndagsåpnet og at det ikke er noe folkekrav om at det må være det.

–Krf mener søndag bør være en annerledes dag. Vi vil bidra til at flest mulig folk har anledning til helgefri og vi mener søndagsåpne butikker ikke er rett vei å gå, sa han.

Han oppfordret i stedet til å gå på søndagstur i nasjonalparken og hegne om familielivet.

Liv Heidi Arnesen, uavhengig representant, sa at hun vil tro at studentene som kommer hjem til Arendal om sommeren sikkert gjerne vil jobbe. Hun reagerte også på antistemningen mot juliåpent versus juleåpent på søndager.

–Jeg skjønner ikke sammenhengen. Dette er ikke noe politikerne trenger å legge seg opp i det hele tatt, sa Arnesen.

Ikke vits å søke

Flere Ap-politikere, både Ap-leder i Arendal Vanja Grut og Nina Jentoft mente at det er liten vits i at kommunen skal søke om status som typisk turitsted fordi søknaden sannsynligvis ikke vil gå gjennom.

–Arendal vil antakelig ikke få turistedstatus, sa Grut.

Hun begrunnet det med at kommunen er for stor og trakk også i tvil om tripling av innbyggertallet om sommeren faktisk er reelt. Grut reagerte også på Høyres linje om frivillighet.

–Det er godt å snakke om frivillighet, men her vil butikkene føle seg tvunget til å holde åpent. De vil tape omsetning fra handelen som vil flytte seg til søndagen og det blir vanskeligere å få timelistene til å gå opp. Det er ikke for å shoppe en kommer hit. Det kan en gjøre veldig lenge uansett sa, Grut.

Jentoft pekte på at både Larvik og Ålesund kommuner fikk nei til å kalle seg typisk turiststed fordi kommunene er for store – og altså skal være sammenlignbare med Arendal, og at det dermed ikke vits å søke denne statusen.

Midt i trynet

Knut Tveiten fra Pensjonistpartiet trakk temperaturen i debatten ytterligere et par hakk da han trakk frem at kommunens førende politiske partier har hatt sykepleiere gående på jobb uten turnusavtale og til slutt tvinger en avtale på dem.

–Ærlig talt! Hva er det dere snakker om? Det vi snakker om her er å skape arbeidsplasser for turismen. Dette skaper arbeidsplasser, la det være helt uten tvil, sa Tveiten.

Han sa han ikke er tilhenger av helgejobbing og spesielt ikke søndagsjobbing.

–Jeg vet hvor ille det er, men det må gå gjennom om det skaper inntekter og arbeidsplasser. Ikke bruk ansattargumentet for det går midt i trynet deres. Jeg synes det nesten var ufint, sa han.

– Teite holder stengt

Arne Jenssen (Ap) sa han er lei av å høre Høyres budskap om frivillighet og mimret om da han selv var ung og gikk på skole, også på lørdag, til sin fiskeglade fars store fortvilelse.

–Da vi fikk helgefri ble det godt prissatt. Jeg blir lei av å Høyre snakke om frivillighet. Du kan velge å holde åpent, men du kan bare være så teit at du holder stengt, sa han.

Han blåste også ut mot at det hans parti klarer å gjøre blir dratt ned som noe som liksom er uheldig. Høyres Sissener sa at søndagsåpne butikker om sommeren er en viktig sak.

–Det hadde vært lurt å gi de næringsdrivende mulighet til å tjene litt mer penger. Dette har fungert bra i Lillesand. Der har de stor glede og nytte av tiltaket som er på fjerde året, sa Sissener.

Bystyreflertallet gikk til slutt imot å gi rådmannen i oppgave å søke om status som typisk turiststed. Høyres gruppe på ni stemte for, det samme gjorde fire fra Frp, Tveiten fra Pensjonistpartiet og uavhengige Arnesen.