Skilsø-buss fikk motorstopp i fylkestinget

Bussforbindelse til og fra ferjeleiet på Skilsø legges på is.

Høyres Kristoffer Lyngvi-Østerhus var strålende fornøyd da fylkestinget i desember i fjor vedtok at det igjen skulle gå buss til og fra ferjeleiet på Skilsø så ofte som det var behov for. Da hadde bussforbindelsen ligget brakk i fire år med bakgrunn i at få brukte busstilbudet.

Ulempe

I etterkant av vedtaket har busselskapet AKT vurdert hvordan bussforbindelsen best kan korrespondere med ferja. Konklusjonen er at selskapet mener det vil være en ulempe for flertallet av passasjerene å svippe ned til ferjekaia og vil ikke anbefale løsningen. Prislappen for et prøveprosjekt er på 300 000 kroner i året. En løsning ville være å snu ruten i retning ferje om morgenen og den andre veien på kvelden.

– Ulempen ved et slikt kjøremønster vil være at det er mer uoversiktlig for passasjerene, noe som kan føre til passasjerbortfall, heter det i vurderingen fra fylkesrådmannen.

Favner få

I AKTs notat til fylkesrådmannen i forbindelse med vedtaket om et billettsamarbeid mellom buss og ferjene i Arendal kommer det frem at selskapet ikke er negative til bussforbindelse og korrespondering mellom buss og ferje, men at det er lite hensiktsmessig siden billettsamarbeidet i første rekke gjelder aldersgruppen under 30 år som har periodekort på buss. Ifølge AKT er flertallet av passasjerene utenfor denne gruppen reisende. Da saken var til behandling i fylkestinget på selve valentinsdagen var det flere politikere som snakket kjærlig om å få på plass den manglende busskorrespondansen, utrede alternativer og utsette avgjørelsen i påvente av det. Til slutt bestemte flertallet 19 mot 16 å gå imot å pålegge AKT å endre rutene for å få buss og ferje til å fungere sammen. I fylkestingets vedtak heter det at mulighetene for en mer samordnet buss og ferje til Skilsø skal vurderes gjennom areal- og transportplansamarbeidet.