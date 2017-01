Skeptisk til å gi lånegaranti til steinerskole

For å finansiere drømmen om utvidelse av Steinerskolen i Arendal ber skolen kommunen garantere for lån. Rådmannen mener politikerne bør la være.

Torsdag tar formannskapet stilling til om det skal gis en kommunal lånegaranti på åtte millioner kroner til en ny skolebygning ved Steinerskolen i Arendal. Det endelige svaret kommer i årets første bystyremøte 2. februar, men rådmannens innstilling er krystallklar – ikke still garanti!

Trenger garanti

Ifølge saksfremlegget fra rådmannen til politikerne skal steinerskolen lånefinansiere til sammen 35 millioner kroner, ikke medberegnet merverdiavgift, og søker en kommunal garanti på åtte millioner kroner. Skolen skal allerede ha 33 millioner kroner på plass som et byggelån, som endres til et gjeldsbrevslån på 31 millioner kroner når skolen står ferdig. Forutsetningen for dette lånet er imidlertid at kommunen garanterer for de åtte millionene. Det betyr at om steinerskolen ikke skulle følge opp sine forpliktelser er det kommunen som må inn og dekke det.

Kommunen taper

Rådmannen mener imidlertid at det ikke er ønskelig for kommunen å stille som lånegarantist. For det første øker det kommunens økonomiske risiko og for det andre ser ikke rådmannen behov for flere private skoleplasser i Arendal nå for tiden. Sammenlignet med andre kommuner på størrelse med Arendal er det dobbelt så mange private skoleplasser, noe rådmannen har regnet ut at fører til at rammeoverføringer på 28 millioner kroner fra staten ikke havner i kommunekassen. Det er for tiden stor kapasitet i de kommunale skolene og rådmannen ser dette som økonomisk utfordrende, i tillegg viser prognoser at elevtallet i Arendal vil gå ytterligere ned fremover, noe som vil medføre flere ledige offentlige skoleplasser og dyrere skoledrift for kommunen.

Brakkebygg

Steinerskolen i Arendal har vært i drift siden 2002 og har godkjenning for 150 elever fra 1. til 10.trinn. I dag har skolen 110 elever og 27 årsverk. Skolen holder til i en sveitservilla ved Langsævann og har tatt i bruk brakkerigger for å få gjennomført undervisningen. Brakkene er bare midlertidig godkjent, og godkjenningsprosessen må gjøres fra år til år. I flere år har skolen jobbet med å få nye skolelokaler, med tilgang på spesialrom, fellesarealer, sale og scene i tillegg til rom som ivaretar krav til funksjonelle undervisningsrom. Steinerskolen har planer om å starte bygging til sommeren og ha skolebygget stående klart innen desember neste år.

Høyre nedstemt

Under budsjettbehandlingen i bystyret i desember i fjor gikk Høyre inn for et verbalforslag om å gi lånegaranti til Steinerskolen på åtte millioner kroner. Da bystyret stemte over gikk fempartiflertallet med støtte fra Miljøpartiet De Grønne imot med 24 stemmer, mens resten av opposisjonen Høyre, Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiets til sammen 15 representanter sa ja til å gi slik garanti. I samme budsjettforslag gjentok Høyre ønsket om å få lagt ned den kommunale skolen på Eydehavn for å frigjøre midler til den offentlige skoledriften i resten av Arendal.