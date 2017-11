Får spørsmål om alt fra Erna Solberg til kirkeporno

Annonse:

Arendal kommune får mange hundre telefoner om dagen. Det er langt i fra bare kommunale spørsmål de svarer på.

Det siste året har servicetorget tatt i mot over åtti tusen samtaler, mellom tre og fire hundre om dagen. Oppgaven deres er å hjelpe innbyggere og turister som ringer inn, og de ønsker å hjelpe så langt det lar seg gjøre. Det er ikke alle som ringer fordi de har noe de lurer på.

– Vi har noen gjengangere, kanskje spesielt eldre, som nok heller vil prate enn å få hjelp til noe. Det er jo veldig koselig og vi er så hyggelige vi kan, men det kan ikke gå utover tiden vi har til andre kunder, smiler avdelingsleder Rune E. Guttormsen.

Rare spørsmål

De får inn ganske mange merkelige henvendelser. De ansatte på servicesenteret kan fortelle om lattermilde dager på jobb.

– Det er en som ringer stadig vekk og ønsker å snakke med Erna. Da er det statsministeren vedkommende snakker om, ler Ellen Magnussen.

Hun har begynt å sette stamkunden over til departementet når hun ringer.

Medarbeider Mette Olsen forteller at veldig mange ofte ikke vet hvem de skal prate med, men at de vet hva problemet er.

– Da er det viktig for oss å få rede på hva de trenger hjelp til. En gang fikk jeg beskjed om at jeg ikke hadde noe med hva problemet var. Da måtte jeg nesten bare le og forklare at det er vanskelig å hjelpe når jeg ikke vet hva jeg skal hjelpe med, sier Olsen.

Kirkeporno



Christina Forslund Sæthre fra turistkontoret må meddele at hun til tider får de rareste spørsmål. Det er ett hun husker spesielt godt.

– Det var en som ringte og lurte på om det var mulig å spille inn en pornofilm på kirkegården. De sa at den var så fin, og at det var derfor de ønsket å spille inn en film der, ler hun.

Sæthre forklarte dem på en pen måte at dette ikke var hennes bord, og satte dem over til Den norske kirke i stedet.

Videre har de fått spørsmål om avstander fra et punkt til et annet, hvor det anbefales å kjøpe dåpskaker, hvordan man går frem når noen er gått bort og hva man gjør når man uheldigvis har kjørt på et dyr.

– Det er veldig mye nabokrangler ute og går. Spesielt mange trær som står på naboens grunn, sier Magnussen.

– En gang ringte det en som lurte på hva man kunne gjøre når naboen har gjort fra seg og urinert på hans tomt, ler Unn Kristin Nixon.

Ler mye



Konklusjonen er at de ansatte på servicetorget til tider ler mye på jobb. Hverdagen deres er uforutsett, og de må hive seg rundt og finne ut av ting for å hjelpe personen i andre enden.

– Det er nettopp det som gjør hverdagen vår spennende. Det er viktig å by på seg selv og hjelpe så godt vi kan, sier Guttormsen.

Han legger til at de har en nettfunksjon som det antagelig kan være lettere å få et raskt svar på.

– Den heter Si ifra. Der kan folk sende inn det de lurer på, uansett om det handler om hullete veier eller snøfall. Da går spørsmålet rett til de som har med det å gjøre, og henvendelsen blir behandlet fortløpende, sier han.

Planen til kommunen er at alt skal bli mer og mer selvstendig. De har allerede en selvbetjent plass, der kunder fritt kan bruke datamaskin og printer, og få hjelp ved behov. Etter hvert skal de få en digital møtekalender på Rådhuset.

– Det er viktig for oss at kunden er fornøyd når de går ut herfra. Uansett om svaret de har fått er positivt eller negativt, skal de føle at de har fått god hjelp, sier Magnussen.