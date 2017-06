SENTRALSTYRET: Han kastes ut fra FrP

Annonse:

Den tidligere lederen av Fremskrittspartiet i Arendal får ikke være medlem lenger, ifølge Fædrelandsvennen.

Ekskludert

Solvei be allerede i januar ekskludert av fylkesstyret i partiet. Han anket, og nå har sentralstyret stilt seg bak avgjørelsen. I vedtaket skrives ifølge Fædrelandsvennen følgende:

«Bjørnar Solvei har gjennom sine uttalelser på Facebook og til presse bidratt til å skade partiets og partimedlemmers omdømme jfr vedtektenes § 3.2. Med bakgrunn i dette og at han tidligere har fått varsel fra Sentralstyret om at medlemskapet kan bortfalle ved gjentagende brudd på vedtekter eller etiske retningslinjer fratas Bjørnar Solvei sitt medlemskap i FrP.»

Vinterkrig

Siden i vinter har det stormet kraftig i FrP i Arendal og Aust-Agder. Stridens kjerne har vært stortingslista til FrP i Aust-Agder hvor både sittende stortingsrepresentant Ingebjørg Amanda Godskesen og Åshild Bruun-Gundersen ønsket førsteplassen. Lokale partimedlemmer ble kraftig provosert da Bruun-Gundersen stemte for sammenslåing av Aust- og Vest-Agder kun få dager etter at hun vant førsteplassen, til tross for at hun skal ha sagt at hun var imot sammenslåing gjennom nominasjonsprosessen.

Tidligere i sommer skapte Godskesen nasjonal oppmerksomhet da hun gikk imot sitt eget parti i vedtak om tvangssammenslåing av kommuner og sammenslåing av Aust- og Vest-Agder fylker.

3. i rekken

Nyheten om at Solvei ekskluderes fra partiet kommer kun ei knapp uke etter at Maurith Julie Fagerland kunngjorde at hun ikke lenger ville være medlem. Dermed er han den tredje lokale politikeren som forsvinner fra partiorganisasjonen.

På Fremskrittspartiets nettsider er all informasjon om styret i lokallaget i Arendal fjernet. Søk på navn etter personer får ingen treff. På andre lokallagssider står både kommunestyrerepresentanter og styreoversikter oppført. Det gjorde det også for laget i Arendal inntil nylig. I e-posten fra Fagerland oppsummerer hun hennes opplevelse av hendelsene i partiet det siste halve året.

– Etter ett halvt år med bølger i FrP Aust Agder, har jeg med stor sorg registrert at det ikke er grenser for hva Aust Agder fylkesstyre kan gjøre- og få medhold i, skriver hun.

Hun mener partiet er blitt mer opptatt av å stryke hverandre med hårene enn av hva velgerne mener.

Også Liv Heidi Arnesen meldte seg ut av Fremskrittspartiet tidligere i år, bystyrerepresentanten er nå uavhengig av noe parti.