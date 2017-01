Satser stort på yogaundervisning

Etter syv års drift på Tyholmen satser Arendal Yogastudio med større lokaler og flere kurs.

I sommer sa Arendal Yogastudio opp leieavtalen på Tyholmen. Lørdag åpnet de i nye lokaler i Strømsbuveien.

– Det er ikke fullt enda. Vi har tatt en sjanse med å utvide, men det ser bra ut, sier Lena Dyveke Andersson.

Sosial satsning

Hun eier studioet sammen med Cecilia Olofsson, og de to viser stolt rundt i ferdige og uferdige rom et par dager før nyåpningen. Flyttekassene står fortsatt spredt rundt i lokalet, men noe begynner å falle på plass.

– Her har vi fått ny stor sal som er ferdig, og te-rommer her ute er vi veldig fornøyde med. Her håper vi folk vil sitte før og etter timene og være sosiale, forteller Andersson.

Foruten ny sal og te-rom har de fått på plass kontor, garderobe, en liten cafe og et massasjerom. Hvem som skal fylle rommet er de imidlertid ikke helt sikre på enda.

– Vi ønsker oss en massør, eventuelt noe annet som passer inn her, vi vil gjerne bli et mer helhetlig studio med å tilby massør, forteller Olofsson.

Populært

De arbeider begge to fulltid på yogastudioet. Mens Andersson har vært instruktør og ansatt i syv år, er Olafsson av nyere dato i Arendal. Hun har imidlertid flere års erfaring og er utdannet i India. De to damene mener begge at yoga har blitt mer populært i Arendal med årene.

– Vi har hatt en vanvittig økning fra for syv år siden til nå. Egentlig kunne vi tenke oss en sal til, men det får vi eventuelt se på fremover, sier Andersson.

Sammensatt

Nå gleder de seg over en kundegruppe som er variert i alder, kjønn og interesser.

– Vi har begynt med tøffere former for yoga, mer hardcore, og det tiltrekker seg unge folk og menn. Når vi får mer spredning i alder og kjønn blir det en veldig fin dynamikk i gruppa og vi har mye sosialt før og etter, forteller Olofsson.

Hun trekker også frem at de har tre kurs for seniorer, og at interessen blant dem er stor. Særlig imponert er de to innehaverne av ei 71 år gammel dame som holder koken med flere yogatimer hver uke.

– Hvis eldre klarer å opprettholde styrke og balanse kan de holde seg friske å bo hjemme lenger, så det er veldig viktig å holde seg i aktivitet, fortsetter svensken som har bosatt seg i Norge.

I konkurranse

I takt med at yoga de siste årene er blitt mer populært, har også flere treningsstudio i Arendal begynt å tilby det. De to mener imidlertid ikke deres tilbud kan sammenlignes med treningsstudioene.

– Vi er veldig bevisste på at dette er kurs, ikke en treningsøkt, selv om det også er god trening. Alle våre instruktører er sertifiserte og vi har høyt faglig nivå. Vi har lydisolerte rom med økter som varer 90 minutter sånn de skal og holder riktig temperatur, sier Andersson.

Lørdag åpnet de to dørene i et helt nytt studio, og fremover vil de tilby 20 forskjellige kurs.