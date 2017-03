Satser som sosial base for eldre i Arendal

Med månedlige konserter, daglige turer og arrangerte handleturer skal eldres liv gjøres enklere. Tolv personer har allerede flyttet inn i seniorleilighetene som er bygget på Romstølen.

– Det er blitt veldig populært, vi har bare to leiligheter igjen, smiler Iren Matheussen.

Stor aktivitet

Hun er leder på Alerishuset som inneholder 15 seniorleiligheter på Romstølen. Sammen med henne sitter Gunn Marit Ravnå som er koordinator for hjemmebaserte tjenester, Jostein Olimstad som jobber for å utvikle konsepter for seniorer og virksomhetsleder Torstein Hopstock.

De forteller nesten i munnen på hverandre om alle prosjektene de har gående. Totalt er nemlig rundt 100 personer ansatt i Aleris i Aust-Agder og de arbeider for å knytte enhetene opp mot hverandre gjennom samarbeid. Mellom renholdsfirma, arbeidsmarkedsbedriften på Frolands verk som snekrer møbler og bistår med vaktmestertjenester og en klinikk i Lillesand.

Virksomhetslederen oppsummerer det hele:

– Det blir flere og flere eldre og vi vil bistå med at de som vil bo hjemme kan bli boende. Vi selger egentlig trygghet, sier han.

– De som bor her er fra 69 til 91 år og vi ønsker å legge til rette så de kan bo her og få den hjelpen de trenger uten å måtte flytte på gamlehjem, legger Matheussen til.

Velferdsteknologi

Tryggheten skal først og fremst komme gjennom at beboerne kan ha døgnbemanning på huset dersom det er nødvendig, trygghetsalarm og alarmer som kan varsle bemanning om at beboere har stått opp eller glemt å ta medisiner skal også etter hvert bli mulig for beboerne å velge å ha. De forteller om velferdsteknologi som utvikles i raskt tempo og stadig flere muligheter.

Sosialt

Samtidig vil Aleris gjøre det hyggelig å bo i seniorleilighetene. De har et eget rom familie som kommer langveisfra kan leie, en egen peisestue og en cafe med egen kokk. Morten Ommundsen har arbeidet 25 år som kokk og sørger nå for at beboere, ansatte og besøkende får lunsj og middag.

– Det er kjempefint for meg å jobbe her. Jeg sørger for lunsj og middag og kan også drive med catering. Og jeg ser at de eldre virkelig setter pris på tilbudet, sier han.

Planene er klare for at det siste onsdag hver måned skal arrangeres konsert, og Hans Inge Fagervik er første artist ut. Deretter står Solveig Andersen på planen.

– Det sitter mange ensomme eldre der ute og vi ønsker at dette skal bli et tilbud for dem som bor her og folk rundt, vi arbeider også med å få på plass en seniorklubb med tilbud om turer og opplevelser, forteller Matheussen.